Vieme, kto bude hrať za Slovensko na olympijských hrách v Taliansku. Títo hokejisti zabojujú o medaily

V záverečnej nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo figurujú traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci.
Do kádra trénera Vladimíra Országha sa dostali gólmani Samuel Hlavaj, Adam Gajan a Stanislav Škorvánek, obrancovia Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin a Šimon Nemec. V útoku figurujú Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč a Tomáš Tatar.
Správu aktualizujeme.
