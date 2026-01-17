Vieme, koľko brušákov by ste mali zvládnuť na základe vášho veku. Pomáhajú predchádzať zraneniam

Kedy naposledy ste cvičili „brušáky“? Ak je vaša odpoveď, že na strednej škole, mali by ste to okamžite napraviť, pretože tento cvik buduje pevný stred tela, ktorý pomáha predchádzať zraneniam.
Mail Online sa pozrel na to, koľko sedov a ľahov, ktoré sú známe skôr pod slovom „brušáky“, by ste mali byť schopní urobiť na základe vášho veku.
Každý by mal cvičiť brušné svaly
Odborníci tvrdia, že cvičenie „brušákov“ prináša množstvo zdravotných výhod a sú vhodné pre akúkoľvek vekovú kategóriu. Pomáhajú budovať svaly jadra, ktoré nás udržiavajú vo vzpriamenej polohe a sú základom zdravého chrbta.
Svaly jadra sú však s pribúdajúcim vekom ešte dôležitejšie, pretože silné jadro pomáha telu vyrovnať sa s prirodzeným opotrebovaním, ku ktorému dochádza napríklad stláčaním chrbtice. Zároveň chráni pred pádmi a poskytuje oporu pri všetkých bežných pohyboch, od sedenia až po chôdzu, ktoré si vyžadujú stabilitu tela.
Preto by ste sa mali sústrediť na cviky, ktoré sa zameriavajú na prepojenie s hlbšími svalmi jadra, ako aj s priamym brušným svalom, ktorý sa nachádza bližšie k povrchu a pomáha znížiť riziko zranenia, najmä v dolnej časti chrbta, pretože posilňuje svaly a tkanivá v oblasti chrbtice.
Vo vašom veku by ste mali zvládnuť toľkoto „brušákov“
Fyziológ Nic Schwandt, ktorý sa špecializuje na bolesť a chronické stavy, preto určil počet „brušákov“, ktoré by ste mali byť schopní spraviť vo vašom veku. Podľa odborníka by ľudia vo veku 30 až 39 rokov mali zvládnuť 40 „brušákov“ dva- až trikrát do týždňa.
S pribúdajúcim vekom toto číslo mierne klesá a vo veku 50 až 59 rokov je to 20 „brušákov“ niekoľkokrát do týždňa a u ľudí vo veku 60 až 69 rokov je to len 10 „brušákov“. Tieto čísla sú však len orientačné.
Podľa ďalších odborníkov by ste však nemali cvičiť len nespočetné množstvo „brušákov“, ale mali by ste sa zamerať aj na cviky s rotáciou a variáciou, pretože tie dokážu zacieliť na hlbšie a šikmé brušné svaly. Medzi takéto cviky dokonca patria mnohé každodenné činnosti, ako napríklad chôdza či naťahovanie sa na hornú policu.
Preto, ak chcete mať zdravý chrbát a predchádzať zraneniam, mali by ste posilňovať stred tela.
