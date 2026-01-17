Vieme, koľko brušákov by ste mali zvládnuť na základe vášho veku. Pomáhajú predchádzať zraneniam

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Koľko "brušákov" zvládnete odcvičiť?

Kedy naposledy ste cvičili „brušáky“? Ak je vaša odpoveď, že na strednej škole, mali by ste to okamžite napraviť, pretože tento cvik buduje pevný stred tela, ktorý pomáha predchádzať zraneniam.

Mail Online sa pozrel na to, koľko sedov a ľahov, ktoré sú známe skôr pod slovom „brušáky“, by ste mali byť schopní urobiť na základe vášho veku.

Každý by mal cvičiť brušné svaly

Odborníci tvrdia, že cvičenie „brušákov“ prináša množstvo zdravotných výhod a sú vhodné pre akúkoľvek vekovú kategóriu. Pomáhajú budovať svaly jadra, ktoré nás udržiavajú vo vzpriamenej polohe a sú základom zdravého chrbta.

Svaly jadra sú však s pribúdajúcim vekom ešte dôležitejšie, pretože silné jadro pomáha telu vyrovnať sa s prirodzeným opotrebovaním, ku ktorému dochádza napríklad stláčaním chrbtice. Zároveň chráni pred pádmi a poskytuje oporu pri všetkých bežných pohyboch, od sedenia až po chôdzu, ktoré si vyžadujú stabilitu tela.

Preto by ste sa mali sústrediť na cviky, ktoré sa zameriavajú na prepojenie s hlbšími svalmi jadra, ako aj s priamym brušným svalom, ktorý sa nachádza bližšie k povrchu a pomáha znížiť riziko zranenia, najmä v dolnej časti chrbta, pretože posilňuje svaly a tkanivá v oblasti chrbtice.

Ilustračné foto: Unsplash

Vo vašom veku by ste mali zvládnuť toľkoto „brušákov

Fyziológ Nic Schwandt, ktorý sa špecializuje na bolesť a chronické stavy, preto určil počet „brušákov“, ktoré by ste mali byť schopní spraviť vo vašom veku. Podľa odborníka by ľudia vo veku 30 až 39 rokov mali zvládnuť 40 „brušákov“ dva- až trikrát do týždňa.

S pribúdajúcim vekom toto číslo mierne klesá a vo veku 50 až 59 rokov je to 20 „brušákov“ niekoľkokrát do týždňa a u ľudí vo veku 60 až 69 rokov je to len 10 „brušákov“. Tieto čísla sú však len orientačné.

Podľa ďalších odborníkov by ste však nemali cvičiť len nespočetné množstvo „brušákov“, ale mali by ste sa zamerať aj na cviky s rotáciou a variáciou, pretože tie dokážu zacieliť na hlbšie a šikmé brušné svaly. Medzi takéto cviky dokonca patria mnohé každodenné činnosti, ako napríklad chôdza či naťahovanie sa na hornú policu.

Preto, ak chcete mať zdravý chrbát a predchádzať zraneniam, mali by ste posilňovať stred tela.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac