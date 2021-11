Vieme, kedy odštartuje a čo nám ponúkne: JOJ chystá vlastnú streamovaciu platformu, k dispozícii budú 3 verzie

To, čo majú diváci TV JOJ najradšej, nájdu v roku 2022 na jednom mieste. Nová streamovacia platforma JOJ Play (SVOD, TVOD, AVOD, live TV, TS) rozšíri portfólio JOJ Group nielen vlastnou originálnou produkciou, ale aj skvelými filmami a na svoje si prídu aj milovníci seriálov, československej klasiky, detského programu, reality šou alebo športu. Nebude chýbať ani live stream televíznych kanálov JOJ Group.

Najdôležitejšou správou je, že nová streamovacia platforma odštartuje začiatkom roka 2022. Obsahovať bude základnú službu, ktorá bude bezplatná. K dispozícii budú aj dva platené balíčky. Informoval o tom portál Živé.sk.

Tri verzie

Bezplatná služba JOJ Play bude s reklamami, spoplatnené budú dva balíčky. Vo všetkých typoch bude nutná registrácia užívateľa. Informoval bližšie Martin Heržo, obchodný riaditeľ JOJ.

Celý obsah sa bude deliť na tri časti – Free (bezplatná verzia pre zaregistrovaných používateľov pre lepšie cielenie reklamy), Lite (za menší poplatok sa reklama prehrá iba pred a po obsahu) a Premium (úplne bez reklamy). Momentálne ešte nie je jasné, koľko bude predplatné stáť. Služba bude zahrňovať aj živé vysielanie televíznych staníc JOJ. V bezplatnom základe do 720p.

Zaujímavosťou je podľa informácií obchodného riaditeľa Herža, že na platforme televízia nebude vyrábať špeciálny obsah. Pôjde o ten istý obsah, ktorý bude aj v televízii, avšak s tým, že najskôr bude dostupný v novej platforme, až potom bude sprístupnený v rámci televízneho vysielania.

Najskôr Nákupné maniačky

Úspešná relácia Nákupné maniačky bude mať tú česť, že si to televízia vyskúša ako prvá práve s ňou. Najskôr sa dostane do JOJ Play a až potom do vysielania TV.

JOJ Play bude dostupná cez internet, v rámci hybridnej TV, cez aplikácie pre iOS a Android a cieľom je vraj dostať službu aj do set-top-boxov operátorov. Živé.sk ďalej informuje, že televízia nespresnila, či počíta aj s TV aplikáciami.

Budúci rok bude JOJka oslavovať 20. výročie. Diváci sa môžu tešiť na nové seriály Prokurátorka, Na hranici, Čaja, Einstein, Ultimátum.

K videniu budú aj nové filmy Šťastný nový rok 2, Gump, Láska na špičkách, Jedine Tereza, Matky, Karel alebo Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Ugly Dolls, Pán Maznáčik, Hľadá sa Yeti, Žmurko Bill, Viking Vike, Ako dostať deda z domu, 1917, Ad Astra, Le Mans 66, Mrazivá pasca alebo Terminátor: Temný osud. Sklamaním zrejme bude, že z avizovaného návratu obľúbenej šou Mama, ožeň ma! napokon nič nebude.