Víchrica Amy udrela na Európu a následky sú šialené: Hlásia jednu obeť a mimoriadne veľké škody

Ilustračná foto: SITA/AP

Tomáš Mako
Najviac škôd hlásia v Škótsku, kde je bez elektriny cez 60-tisíc domácností.

Víchrica Amy sa na západe Európy ukázala v plnej sile. Postihla najmä Spojené kráľovstvo, ale aj Írsko, kde podľa polície zomrela pri nehode jedna osoba v dôsledku víchrice.

Výrazné škody živel napáchal najmä v Škótsku, kde je bez elektriny viac ako 60 000 domácností, píše portál iMeteo s odvolaním sa na informácie britského portálu BBC.

V írskom meste Letterkenny dokonca došlo k úmrtiu jednej osoby počas nehody, podľa polície to malo súvislosť s ničivou víchricou.

Nový rekord

Amy tiež dosiahla nový rekord. Meteorologický úrad v Spojenom kráľovstve informoval, že víchrica vytvorila nový rekord pre najhlbšiu oblasť nízkeho tlaku v celej krajine – 947,9 hPa, čo prekonalo rekord 950,9 hPa z roku 1988.

V krajine dnes platia výstrahy proti silnému vetru, a to najmä na severe Škótska a Anglicka a tiež časti Walesu.

