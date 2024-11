Vianočné trhy sa nezadržateľne blížia, v srdci Slovenska na návštevníkov čaká novinka. Týka sa predaja obľúbených nápojov

Predajcovia občerstvenia na tohtoročných vianočných trhoch v Banskej Bystrici budú varené víno alebo punč nalievať výhradne do zálohovateľných pohárov mesta. O novinke informovala radnica na svojom webe a zverejnila už aj dátum ich konania.

Vianočné trhy sa uskutočnia od 29. novembra do 1. januára nového roka. Predajné stánky s vianočným sortimentom, ako rôzne ozdoby, výrobky z kovu, keramiky, zo skla, šúpolia alebo z dreva, budú otvorené do 22. decembra, denne od 9:00 hod. do 20:00 hod., a stánky s občerstvením až do Nového roka, denne od 11:00 hod. do 23:00 hod.

Miestom konania vianočných trhov je ako každoročne Námestie SNP a Námestie Štefana Moysesa. Ich súčasťou bude bohatý kultúrny program pod názvom Banskobystrické Vianoce.