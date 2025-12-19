Veľký zásah polície pri Nitre: Našla sa vysoko výbušná látka, priestor evakuovali

V obci Lužianky v okrese Nitra zasahujú policajti spolu s hasičmi po tom, ako v jednej z budov objavili nebezpečné chemické látky. Z bezpečnostných dôvodov bol priestor uzavretý a na miesto boli vyslané špecializované zložky.
Podľa informácií TV Markíza k nálezu došlo v areáli potravinárskeho výskumného ústavu na Vinárskej ulici. Počas vypratávania inventára v dlhodobo nepoužívanej budove tam objavili látky označené ako vysoko výbušná kyselina pikrová.
Objav prišiel počas upratovacích prác
Nebezpečné chemikálie boli nájdené náhodne počas upratovania a vypratávania inventára v objekte, ktorý sa dlhší čas nevyužíval. Vzhľadom na povahu látok bola situácia okamžite vyhodnotená ako riziková. Polícia z bezpečnostných dôvodov uzavrela priestor a na mieste začali zasahovať aj hasiči. Prijaté opatrenia mali za cieľ minimalizovať možné ohrozenie osôb v okolí.
K zásahu bol prizvaný aj pyrotechnik, ktorý posudzoval riziko manipulácie s nájdenými látkami. Súčasne na miesto dorazili pracovníci Kontrolného chemického laboratória Ministerstva vnútra SR, ktorí sa zapojili do riešenia situácie.
Nahlásiť chybu v článku