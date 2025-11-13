Veľký stávkový škandál: Suspendovali až 102 futbalistov, rozhodcov vyšetrujú z ovplyvňovania výsledku zápasu

V Turecku suspendovali 102 futbalistov zapletených do stávkarskej aféry. Medzi nimi je 25 hráčov pôsobiacich v najvyššej súťaži Süper Lig a 77 z druhej ligy.
Informovala o tom agentúra AP. Turecký reprezentant Eren Elmali z Galatasarayu Istanbul má na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie Tureckého futbalového zväzu zastavenú činnosť na 45 dní. Jeho spoluhráč a turecký reprezentant do 21 rokov Metehan Baltaci si nezahrá deväť mesiacov.
Vyšetrujú aj rozhodcov a prezidenta klubu
Minulý týždeň tureckí prokurátori vydali zatykače na 21 osôb vrátane 17 rozhodcov a prezidenta prvoligového klubu v rámci rozširujúceho sa vyšetrovania stávkového škandálu. Podľa úradu hlavného prokurátora Istanbulu zadržali počas razií najmenej osemnásť podozrivých v hlavnom meste a v ďalších jedenástich provinciách.
Sedemnásť rozhodcov, identifikovaných iba iniciálami, vyšetrujú pre možné obvinenia zo „zneužitia právomoci“ a „ovplyvňovania výsledku zápasu“. Škandál vypukol po tom, čo suspendovali 149 rozhodcov a asistentov rozhodcov. Prezident TFF Ibrahim Haciosmanoglu prezradil, že vládna agentúra zistila, že 371 z 571 aktívnych rozhodcov malo účty v stávkových spoločnostiach.
Nahlásiť chybu v článku