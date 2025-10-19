Obrovské nešťastie: Hlásia najmenej 17 mŕtvych, vodič autobusu vrazil do skál, vozidlo sa prevrátilo

Najmenej 17 ľudí zahynulo pri dopravnej nehode na severovýchode Brazílie po tom, ako vodič autobusu idúci v protismere stratil kontrolu nad vozidlom, informovala v sobotu tamojšia polícia. Nešťastie sa odohralo v piatok večer v štáte Pernambuco.
Vodič putoval na políciu
Vodič autobusu narazil do skál na okraji cesty a potom pokračoval v jazde správnym smerom, no následne vrazil do násypu a autobus sa prevrátil, uvádza sa v stanovisku brazílskych orgánov.
Počet zranených osôb nebol bezprostredne zverejnený. Vodič utrpel len ľahké zranenia a jeho test na alkohol bol negatívny, uviedla polícia. Po incidente ho previezli na policajnú stanicu.
Uma tragédia na BR-423, no Agreste de Pernambuco, deixou pelo menos 15 mortos e 17 feridos nesta sexta-feira (17), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Um ônibus de turismo que transportava mais de 30 passageiros perdeu o controle, invadiu a contramão e tombou na… pic.twitter.com/YmjxSZHGDc
— Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 18, 2025
