„Veľký brat“ už lieta nad záhradami v Európe: Mestá kontrolujú, či ľudia dodržiavajú pravidlá

Viac prezradil seržant Brian Roberts, bývalý policajný detektív zo Spojeného kráľovstva, ktorý sa dnes profesionálne venuje obsluhe dronov. Najímajú si ho britské úrady po celej krajine a jeho úlohou je fotografovať a natáčať pozemky. Zisťuje, či ich majitelia neporušujú pravidlá.
Ako hovorí tento šéf agentúry The Drone Detective, dopyt po jeho službách prudko rastie a drony využíva stále viac miestnych samospráv. Pre MailOnline prezradil, že majitelia domov sa nemusia obávať „Veľkého brata“, ktorý im nakúka do záhrady… „Pokiaľ nemajú čo skrývať,“ dodáva.
Sú to špióni na oblohe?
Z úplne opačnej strany to vidí Jake Hurtford z akčnej skupiny Big Brother Watch. Podľa neho majú drony svoje opodstatnenie pri monitorovaní povodní, mapovaní terénu či odhaľovaní čiernych skládok.
„Ale táto technológia by nemala vytvárať špiónov na oblohe. Už teraz patríme medzi najviac sledované krajiny sveta, dokonca máme kamery monitorujúce pohyb na cestách. Potrebujeme v tejto chvíli aj lietajúce kamery?“ pýta sa.
V budúcnosti by to mohlo mať dosah na kontroly v súvislosti s novinku zo sveta britských daní. „Tí, ktorí majú majetok v hodnote viac ako 2 milióny libier, budú od roku 2028 zaťažení dodatočnou daňou z nehnuteľností vo výške od 2 500 do 7 500 libier ročne. Snímky zhotovené dronmi zhora by mohli byť jedným z trikov používaných na precenenie,“ tvrdí MailOnline.
Agentúra pre oceňovanie priznala, že plánuje vo väčšej miere využívať „moderné technológie“ a pomocou leteckých snímok preverovať detaily pri posudzovaní nehnuteľností.
Predpokladá sa, že miestne úrady budú prechádzať realitné portály, vyhľadávať nehnuteľnosti a následne o nich zbierať údaje. Mestské zastupiteľstvá zatiaľ nezverejnili svoje plány týkajúce sa dronov, ale predpokladá sa, že pomocou dronov by mohli overiť, či dom neprešiel rekonštrukciou, alebo či k nemu nepribudli vylepšenia, ktoré by mohli zvýšiť jeho hodnotu.
