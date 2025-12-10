„Veľký brat“ už lieta nad záhradami v Európe: Mestá kontrolujú, či ľudia dodržiavajú pravidlá

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Majitelia domov sa nemusia obávať dronu, ktorý im nakúka do záhrady... Pokiaľ nemajú čo skrývať.

Viac prezradil seržant Brian Roberts, bývalý policajný detektív zo Spojeného kráľovstva, ktorý sa dnes profesionálne venuje obsluhe dronov. Najímajú si ho britské úrady po celej krajine a jeho úlohou je fotografovať a natáčať pozemky. Zisťuje, či ich majitelia neporušujú pravidlá.

Ako hovorí tento šéf agentúry The Drone Detective, dopyt po jeho službách prudko rastie a drony využíva stále viac miestnych samospráv. Pre MailOnline prezradil, že majitelia domov sa nemusia obávať „Veľkého brata“, ktorý im nakúka do záhrady… „Pokiaľ nemajú čo skrývať,“ dodáva.

Sú to špióni na oblohe?

Z úplne opačnej strany to vidí Jake Hurtford z akčnej skupiny Big Brother Watch. Podľa neho majú drony svoje opodstatnenie pri monitorovaní povodní, mapovaní terénu či odhaľovaní čiernych skládok.

„Ale táto technológia by nemala vytvárať špiónov na oblohe. Už teraz patríme medzi najviac sledované krajiny sveta, dokonca máme kamery monitorujúce pohyb na cestách. Potrebujeme v tejto chvíli aj lietajúce kamery?“ pýta sa.

Ilustračná foto: TASR – Jakub Kotian

V budúcnosti by to mohlo mať dosah na kontroly v súvislosti s novinku zo sveta britských daní. „Tí, ktorí majú majetok v hodnote viac ako 2 milióny libier, budú od roku 2028 zaťažení dodatočnou daňou z nehnuteľností vo výške od 2 500 do 7 500 libier ročne. Snímky zhotovené dronmi zhora by mohli byť jedným z trikov používaných na precenenie,“ tvrdí MailOnline.

Agentúra pre oceňovanie priznala, že plánuje vo väčšej miere využívať „moderné technológie“ a pomocou leteckých snímok preverovať detaily pri posudzovaní nehnuteľností.

Predpokladá sa, že miestne úrady budú prechádzať realitné portály, vyhľadávať nehnuteľnosti a následne o nich zbierať údaje. Mestské zastupiteľstvá zatiaľ nezverejnili svoje plány týkajúce sa dronov, ale predpokladá sa, že pomocou dronov by mohli overiť, či dom neprešiel rekonštrukciou, alebo či k nemu nepribudli vylepšenia, ktoré by mohli zvýšiť jeho hodnotu.

Nájomné podvody či mapovanie terénu pre policajtov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac