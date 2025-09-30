Veľké prepúšťanie na Spiši: O prácu príde viac ako 100 ľudí, zlé správy prináša najväčší zamestnávateľ v regióne

Vedenie závodu Embraco Slovakia, ktorý sa špecializuje na výrobu a montáž chladiacich systémov, oznámilo hromadné prepúšťanie, ktoré sa dotkne približne 100 zamestnancov.
Podľa vedenia podniku je dôvodom nepriaznivý vývoj na trhu, konkrétne znižujúci sa dopyt po kompresoroch pre komerčné chladenie. Informovala STVR.
„Spišskonovoveská spoločnosť Embraco Slovakia začala koncom augusta s hromadným prepúšťaním. Toto nepopulárne, no nevyhnutné opatrenie je reakciou na celkový pokles globálneho dopytu po kompresoroch v segmente komerčného chladenia. Hromadné prepúšťanie sa v priebehu troch mesiacov celkovo dotkne približne 100 ľudí na rôznych pozíciách. Ide o krajné riešenie, keďže sme už vyčerpali všetky dostupné možnosti pre zvrátenie negatívnych vplyvov a zachovanie plnej zamestnanosti,“ uviedol riaditeľ závodu André Bublitz v písomnom stanovisku pre STVR.
Prepúšťanie v závode nie je novinka
Hromadné prepúšťanie nie je pre Embraco novinkou. Závod už podobnou situáciou prešiel aj v minulosti. Zmenilo sa to však v decembri minulého roku, keď podnik spustil novú výrobnú linku a potreboval posilniť tím o 100 až 150 pracovníkov.
Najväčší záujem bol o operátorov CNC strojov. Vtedy dostali šancu vrátiť sa späť aj bývalí zamestnanci, ktorí už vo fabrike kedysi pôsobili.
