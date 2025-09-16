Veľké novinky speváčky Dary Rolins: Ide na plné obrátky, fanúšikovia budú vo vytržení

Foto: Instagram (dararolins_vermi)

Frederika Lyžičiar
Na všetky stretnutia s fanúšikmi sa nesmierne teší a sľubuje im zážitky plné emócií a hudby.

Speváčka Dara Rolins sa pripravuje na obdobie, ktoré prinesie nové piesne, významné podujatia aj nezabudnuteľné koncerty.

Ako napísala na Instagrame k najnovšej fotografii, jej september sa rozbehol presne podľa očakávaní a v najbližšom období ju čaká množstvo zaujímavých udalostí. Popri rodinných povinnostiach sa naplno venuje hudbe, ktorá je pre ňu životnou vášňou a spôsobom, ako byť so svojimi fanúšikmi v neustálom kontakte. Nejde len o sériu koncertov či nové piesne – Dara vníma tieto chvíle ako cestu, ktorá jej umožňuje priblížiť sa k ľuďom ešte viac, odovzdať im svoje pocity a energiu a vytvoriť spomienky, ktoré pretrvajú.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Jeseň nabitá projektmi

Dara Rolins vstúpila do jesene s chuťou a optimizmom, pričom už teraz má pred sebou množstvo pracovných výziev i radostných chvíľ. Popri rodinných povinnostiach sa pripravuje na sériu hudobných podujatí, ktoré jej nadchádzajúce týždne naplnia energiou a kreativitou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)


„Tak ako zvládate ten upršaný september? Ten môj sa roztočil podľa očakávania. Lola má pred sebou posledný rok na strednej a mňa čaká hromada dosť zaujímavých udalostí, napríklad event pod dubajskou Burj Khalifou, moje dva novembrové koncerty v bratislavskej športovej hale, decembrové Košice s Tinou, a ešte predtým vám chcem predstaviť aj môj nový album, na ktorom som pracovala v lete,“ napísala.

Nový album ako srdcová záležitosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac