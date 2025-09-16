Veľké novinky speváčky Dary Rolins: Ide na plné obrátky, fanúšikovia budú vo vytržení

Speváčka Dara Rolins sa pripravuje na obdobie, ktoré prinesie nové piesne, významné podujatia aj nezabudnuteľné koncerty.
Ako napísala na Instagrame k najnovšej fotografii, jej september sa rozbehol presne podľa očakávaní a v najbližšom období ju čaká množstvo zaujímavých udalostí. Popri rodinných povinnostiach sa naplno venuje hudbe, ktorá je pre ňu životnou vášňou a spôsobom, ako byť so svojimi fanúšikmi v neustálom kontakte. Nejde len o sériu koncertov či nové piesne – Dara vníma tieto chvíle ako cestu, ktorá jej umožňuje priblížiť sa k ľuďom ešte viac, odovzdať im svoje pocity a energiu a vytvoriť spomienky, ktoré pretrvajú.
Jeseň nabitá projektmi
Dara Rolins vstúpila do jesene s chuťou a optimizmom, pričom už teraz má pred sebou množstvo pracovných výziev i radostných chvíľ. Popri rodinných povinnostiach sa pripravuje na sériu hudobných podujatí, ktoré jej nadchádzajúce týždne naplnia energiou a kreativitou.
„Tak ako zvládate ten upršaný september? Ten môj sa roztočil podľa očakávania. Lola má pred sebou posledný rok na strednej a mňa čaká hromada dosť zaujímavých udalostí, napríklad event pod dubajskou Burj Khalifou, moje dva novembrové koncerty v bratislavskej športovej hale, decembrové Košice s Tinou, a ešte predtým vám chcem predstaviť aj môj nový album, na ktorom som pracovala v lete,“ napísala.
