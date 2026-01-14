Veľké nešťastie: Žeriav sa zrútil na idúci vlak, na mieste je 29 mŕtvych a desiatky zranených

Na najmenej 29 stúpol počet obetí tragédie v stredovýchodnom Thajsku, pri ktorej sa stavebný žeriav zrútil na idúci osobný vlak. Ďalších 64 osôb utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúra AP.
Podľa miestnej polície žeriav pracoval na projekte výstavby vyvýšenej vysokorýchlostnej železnice, keď sa zrútil na prechádzajúcu vlakovú súpravu. Po náraze sa vlak vykoľajil a jeden z vozňov začal horieť. Thajské médiá informovali, že vlak mal tri vagóny, z ktorých posledné dva boli najviac poškodené.
Záchranné zložky upozorňujú, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Najmenej osem zranených je vo vážnom stave.
Na mieste došlo aj k úniku chemických látok
Záchranné práce museli byť dočasne prerušené pre „únik chemických látok“ na mieste nehody. Zábery z miesta nešťastia zachytávajú poškodenú konštrukciu žeriava ležiacu na masívnych betónových pilieroch, zatiaľ čo z trosiek vlaku pod nimi stúpa dym.
🚨 Deputy Prime Minister Orders Urgent Probe After Construction Crane Collapses onto Passenger Train, Expresses Deep Condolences
Bangkok, 14 January 2026 — Thailand’s Deputy Prime Minister and Minister of Transport, Phiphat Ratchakitprakarn, has ordered an immediate and… pic.twitter.com/XxKgL85U7X
— Thai Train Guide (@ThaiTrainGuide) January 14, 2026
Vlak smeroval z hlavného mesta Bangkok a podľa dostupných informácií sa v ňom mohlo nachádzať približne 195 ľudí. Thajské úrady prisľúbili dôkladné a komplexné vyšetrenie príčin incidentu.
Stav železníc je dlhodobo zanedbaný
Žeriav pracoval na stavenisku, ktoré je súčasťou projektu v hodnote 5,4 miliardy dolárov podporovaného Pekingom na výstavbu vysokorýchlostnej železničnej siete v Thajsku. Cieľom projektu je do roku 2028 prepojiť Bangkok s čínskym mestom Kchun-ming cez Laos, píše AFP.
Construction crane collapsed on passenger train from Bangkok to Ubon Ratchathani in Sikhio district, Nakhon Ratchasima province, Thailand on Jan 14, killing 22+, injuring 55+.Train derailed & caught fire during high-speed rail work; rescue ongoing, many trapped. pic.twitter.com/it1It7KwMz— GeoTechWar (@geotechwar) January 14, 2026
Thajsko má približne 5000 kilometrov železničných tratí, no ich dlhodobo zanedbaný stav vedie obyvateľov k uprednostňovaniu cestnej dopravy. Po dokončení 600-kilometrovej vysokorýchlostnej trate majú po nej jazdiť čínske vlaky rýchlosťou až 250 kilometrov za hodinu z Bangkoku do mesta Nong Khai na hranici s Laosom.
V roku 2024 sa na plánovanej trase zrútil železničný tunel. Pri tomto nešťastí vtedy zahynuli traja pracovníci. Príčinu zrútenia vtedy úrady pripísali k niekoľkodňovým silným zrážkam.
