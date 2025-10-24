Veľké fiasko opozície: Schôdzu o odvolaní Migaľa sa nepodarilo otvoriť, politici neprišli. Danko to kritizuje

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Opozícia podľa Andreja Danka nechodí do práce a aj vďaka tomu prechádzajú koaličné zákony.

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR nechodia do práce, neplnia si svoje povinnosti a potom požadujú od koalície, aby im dopĺňala počty napríklad na otvorenie schôdze na odvolávanie člena vlády.

Upozornil na to podpredseda parlamentu a predseda koaličnej SNS Andrej Danko potom, ako sa ani v piatok ráno nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Parlament nebol uznášaniaschopný, keď sa prezentovalo len 43 poslancov. Potrebných je minimálne 76 prítomných zákonodarcov, opozícia ich má spolu 71.

Následne sa uskutočnil aj druhý pokus, kde  sa prezentovalo len 48 zákonodarcov. Návrh by tak mal byť zaradený na nasledujúcu riadnu schôdzu parlamentu.

Opozícia si vraj podľa Danka neplní povinnosti

Ak by tu bol dostatočný počet opozičných poslancov, tak majú právo povedať, že prečo neotvárame schôdzu. Všímajte si, že navrhujú zákony, nechodia do práce, neplnia si svoje povinnosti a potom od nás požadujú, aby my sme im dopĺňali počty. Lenivosť opozície je do neba volajúca,“ vyhlásil Danko.

Rovnako ich kritizoval aj za postup vo štvrtok (23. 10.) večer, keď sa nezúčastnili na záverečnom hlasovaní o novele zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Právnu normu nepodporila ani celá koalícia, pri hlasovaní sa zdržali práve poslanci SNS. „Aj včera, keby opozícia bola v práci, tak zákon o hazarde neprejde. Je to len ich alibizmus, lenivosť,“ myslí si Danko.

Zároveň však potvrdil, že vzhľadom na koaličnú zmluvu by jeho strana nepodporovala opozičné návrhy.

Základ a princíp koaličnej zmluvy je, že sú veci, ktoré sa dohodnú v koalícii. Ja viem, že oni by si želali, aby sme sa hádali na každých veciach. Ja som sa nevedel ani včera so SNS stotožniť s návrhom Huliaka, veľmi dobre viete, že mám výhrady aj k jeho dohode s premiérom. Ale sú aj určité princípy a hodnoty fungovania vlády, ktorý sa nedajú porušiť,“ doplnil predseda národniarov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách. Toto sa zmení, pozrite si prehľad

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac