Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách. Toto sa zmení, pozrite si prehľad

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili definitívne vo štvrtok večer novelu zákona o hazardných hrách. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní a za návrh hlasovalo 71 zo 78 zákonodarcov, zdržalo sa sedem poslancov. Týmto hlasovaním sa zároveň ukončil aj siedmy rokovací deň 40. schôdze.
Schválená novela zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ), pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje podľa ministerstva na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier a rovnako aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe.
Zároveň podľa dôvodovej správy k návrhu zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.
Prevádzkovanie hazardných hier aj mimo Slovenska
Tipos bude môcť za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska. Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude možné len v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou.
Ak pri prevzatí individuálnej licencie nebude kasíno prevádzkované v hoteli, tak Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.
Boj proti gamblingu aj zamedzenie vzniku účelových kasín
V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Napríklad pri prevzatí individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry bude Tipos povinný spolufinancovať opatrenia na prevenciu a boj proti závislosti na hazardných hrách minimálne vo výške 500 000 eur ročne.
Ďalšou dôležitou zmenou je povinnosť predložiť vyjadrenia mesta alebo obce s ďalším umiestnením kasína aj pri prevode licencie na národnú lotériovú spoločnosť. Toto vyjadrenie nesmie byť však staršie ako 60 dní ku dňu podania žiadosti.
Rovnako sa spresní aj územná a prevádzková viazanosť prevzatej licencie tak, že kasíno bude možné prevádzkovať výlučne v tej istej obci, čím sa zamedzí vznik účelových kasín a ich možný presun do obcí s prijatým zákazom na svojom území. Tieto úpravy reagujú tiež na pripomienky Rady Združenia miest a obcí Slovenska.
Odmietnutý bol opozičný pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal vypustenia niekoľkých bodov z novely zákona, pričom tie sú podľa opozície v rozpore so záujmami obyvateľov slovenských obcí a miest aj so záujmami samospráv.
