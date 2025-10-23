Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách. Toto sa zmení, pozrite si prehľad

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Schválená novela zákona reaguje podľa ministerstva na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu.

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili definitívne vo štvrtok večer novelu zákona o hazardných hrách. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní a za návrh hlasovalo 71 zo 78 zákonodarcov, zdržalo sa sedem poslancov. Týmto hlasovaním sa zároveň ukončil aj siedmy rokovací deň 40. schôdze.

Schválená novela zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ), pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje podľa ministerstva na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier a rovnako aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe.

Zároveň podľa dôvodovej správy k návrhu zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.

Prevádzkovanie hazardných hier aj mimo Slovenska

Tipos bude môcť za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska. Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude možné len v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou.

Ak pri prevzatí individuálnej licencie nebude kasíno prevádzkované v hoteli, tak Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000

Boj proti gamblingu aj zamedzenie vzniku účelových kasín

V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Napríklad pri prevzatí individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry bude Tipos povinný spolufinancovať opatrenia na prevenciu a boj proti závislosti na hazardných hrách minimálne vo výške 500 000 eur ročne.

Ďalšou dôležitou zmenou je povinnosť predložiť vyjadrenia mesta alebo obce s ďalším umiestnením kasína aj pri prevode licencie na národnú lotériovú spoločnosť. Toto vyjadrenie nesmie byť však staršie ako 60 dní ku dňu podania žiadosti.

Rovnako sa spresní aj územná a prevádzková viazanosť prevzatej licencie tak, že kasíno bude možné prevádzkovať výlučne v tej istej obci, čím sa zamedzí vznik účelových kasín a ich možný presun do obcí s prijatým zákazom na svojom území. Tieto úpravy reagujú tiež na pripomienky Rady Združenia miest a obcí Slovenska.

Odmietnutý bol opozičný pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal vypustenia niekoľkých bodov z novely zákona, pričom tie sú podľa opozície v rozpore so záujmami obyvateľov slovenských obcí a miest aj so záujmami samospráv.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Smer padá, PS rastie: Najnovší prieskum ukazuje zaujímavý prepad preferencií vlády. Hlas a Republika zaostávajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac