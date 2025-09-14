Veľká tragédia na Zemplínskej šírave: Vo vode našli telo muža, bolo v blízkosti akvaparku

Policajti v tejto súvislosti prijali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu usmrtenia.

Vo vodách Zemplínskej šíravy našli v piatok (12. 9.) večer telo muža. Podľa polície išlo o 73-ročného Michalovčana. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Na tiesňovej linke 158 bolo prijaté oznámenie, že v blízkosti miestneho akvaparku sa na vodnej hladine nachádza pravdepodobne telo osoby,“ uviedla s tým, že na breh ho vytiahli príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Na tele sa podľa jej slov nenachádzali viditeľné znaky po cudzom zavinení. „Na vylúčenie cudzieho zavinenia, ale aj na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy,“ dodala Ivanová.

Rozhodne pitva

Policajti v tejto súvislosti prijali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu usmrtenia. O ďalšom postupe rozhodnú na základe výsledkov pitvy.

Iba včera bolo pritom v rieke Hron v meste Brezno nájdené ďalšie mužské telo. Podľa polície ide pravdepodobne o 51-ročného muža z Brezna. „Na linke tiesňového volania sme prijali oznámenie, že v rieke Hron pláva telo,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obhliadajúci lekár na mieste cudzie zavinenie nezistil a na určenie presnej príčiny smrti nariadil súdnu pitvu.

