Dnes radšej ostaňte doma: Dážď berie Slovensko útokom. Teploty spadnú a vietor pokazí nedeľné plány v mnohých mestách

Počasie sa cez víkend rozhodne nepredvedie v priateľskej podobe. To, čo v sobotu odštartovali búrky na západe krajiny, sa v nedeľu zmení na nepretržitý dážď, ktorý zasiahne celé územie Slovenska. Okrem výdatných lejakov sa pripravte aj na citeľný pokles teplôt a riziko lokálnych povodní.
Podľa portálu iMeteo bude situácia v noci spočiatku pokojnejšia, zrážky sa na chvíľu prerušia. Už skoro ráno sa však od západu začne znova tlačiť výrazný dážď a intenzita zrážok sa bude počas dňa iba stupňovať.
Studený front prinesie citeľné ochladenie
Za nepriaznivým počasím stojí tlaková níž, ktorá sa prehĺbi nad severným Jadranom. Rýchlo postúpi cez Chorvátsko a Maďarsko až nad naše územie. Jej stred sa už v nedeľu ráno o ôsmej hodine ocitne priamo nad západným Slovenskom.
Nedeľa bude nielen daždivá, ale aj chladná. Maximálne teploty sa na väčšine miest nedostanú nad hranicu dvadsiatich stupňov. V Bratislave namerajú približne devätnásť, v Košiciach sedemnásť a sever Slovenska bude najchladnejší. V Žiline teplomer ukáže len pätnásť stupňov.
Lejak sa rozšíri na celé Slovensko
Ráno sa zrážky objavia najskôr na západe, postupne sa presunú do stredných oblastí a napokon aj na východ. Počas dopoludnia sa pridá silnejší vietor a na horách nad pásmom lesa sa môže rozfúkať prudko až búrlivo.
Meteorológovia upozorňujú, že do konca dňa môže na niektorých miestach spadnúť viac ako päťdesiat milimetrov zrážok. V určitých lokalitách dokonca až osemdesiat, čo predstavuje reálne riziko lokálnych povodní a prudkého vzostupu hladiny riek.
Platia aj výstrahy
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sú bez výstrah Bratislavský kraj a Trnavský kraj. V Nitrianskom kraji platí výstraha prvého stupňa približne od deviatej do šestnástej hodiny.
Druhý stupeň je vyhlásený pre Banskobystrický kraj a Trenčiansky kraj od deviatej do devätnástej hodiny, pre Žilinský kraj od deviatej do šestnástej hodiny a pre Košický kraj aj Prešovský kraj od deviatej až do dvadsiatej tretej hodiny. Najdlhšie bude dážď komplikovať situáciu na východnom Slovensku, kde sa výstrahy udržia až do neskorého večera.
V niektorých okresoch Slovenska platia v nedeľu výstrahy pred prívalovými povodňami a povodňami z trvalých dažďov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa.
Výstraha platí pre okresy Senica, Myjava, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Snina a Sobrance. Meteorológovia ju vydali predbežne do pondelka (15. 9.) rána.
Vietor a nepriaznivé podmienky
Okrem dažďa sa očakáva aj vietor, ktorý môže v nárazoch výrazne zosilnieť. V kombinácii s nízkymi teplotami bude vonku panovať veľmi nepríjemné počasie.
Nedeľné počasie bude priať skôr domácej pohode než pobytu vonku. Víkendové plány pod holým nebom bude lepšie odložiť a namiesto toho si užiť deň pri knihe, filme alebo šálke horúceho čaju.
