Veľká tragédia na diaľnici: Úsek je úplne uzavretý, o život prišla jedna osoba

Hasiči aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1 medzi Piešťanmi a Trnavou. Úsek diaľnice je v súčasnosti uzavretý. Pri nehode utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom.
Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Na mieste aktuálne zasahuje aj polícia. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová, nehoda sa stala na 78. kilometri diaľnice D1 v okrese Piešťany smerom na Bratislavu.
Vodiča transportovali do nemocnice, spolujazdkyňa podľahla zraneniam
„Podľa predbežných informácií z miesta nehody mal vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin náhle zmeniť smer jazdy a naraziť do zvodidiel, následkom čoho sa vozidlo prevrátilo,“ uviedla pre TASR.
Vodič podľa jej slov utrpel zranenia, s ktorými bol letecky transportovaný do nemocnice. „Jeho spolujazdkyňa, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahla. Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr. Polícia miesto dopravnej nehody dokumentuje. Cesta je momentálne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu,“ doplnila.
