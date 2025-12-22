Veľká policajná akcia: Dvojicu obvinili zo zločinu obchodovania s ľuďmi, obete mali byť osoby bez domova

Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil 55-ročného muža a 43-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Zadržaní boli 18. decembra v spolupráci so zásahovou jednotkou hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.
TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Obvinení mali podľa doterajších zistení minimálne od januára 2025 cielene vyhľadávať osoby bez domova, ktorým sľubovali ubytovanie a stravu.
Obete mali nútiť odovzdávať dôchodky a dávky
„Tieto osoby mali následne ubytovať v provizórnej chatke vo Zvolene, kde sa im obvinení mali vyhrážať, zastrašovať ich a fyzickým násilím nútiť odovzdávať finančné prostriedky pochádzajúce zo starobných a z vdoveckých dôchodkov, ako aj zo sociálnych dávok,“ priblížila Vilhanová.
Tvrdí, že predbežne vyčíslená suma, ktorú mali obvinení týmto konaním získať, predstavuje niekoľko tisíc eur. Presná výška finančného prospechu je podľa hovorkyne naďalej predmetom vyšetrovania. „Okresný súd vo Zvolene rozhodol 20. decembra o vzatí oboch obvinených do väzby z dôvodu obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti,“ doplnila Vilhanová. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody od sedem do 12 rokov.
Nahlásiť chybu v článku