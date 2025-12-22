Veľká policajná akcia: Dvojicu obvinili zo zločinu obchodovania s ľuďmi, obete mali byť osoby bez domova

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Obete mali žiť v provizórnej chatke a čeliť vyhrážkam aj násiliu.

Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil 55-ročného muža a 43-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Zadržaní boli 18. decembra v spolupráci so zásahovou jednotkou hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Obvinení mali podľa doterajších zistení minimálne od januára 2025 cielene vyhľadávať osoby bez domova, ktorým sľubovali ubytovanie a stravu.

Obete mali nútiť odovzdávať dôchodky a dávky

„Tieto osoby mali následne ubytovať v provizórnej chatke vo Zvolene, kde sa im obvinení mali vyhrážať, zastrašovať ich a fyzickým násilím nútiť odovzdávať finančné prostriedky pochádzajúce zo starobných a z vdoveckých dôchodkov, ako aj zo sociálnych dávok,“ priblížila Vilhanová.

Tvrdí, že predbežne vyčíslená suma, ktorú mali obvinení týmto konaním získať, predstavuje niekoľko tisíc eur. Presná výška finančného prospechu je podľa hovorkyne naďalej predmetom vyšetrovania. „Okresný súd vo Zvolene rozhodol 20. decembra o vzatí oboch obvinených do väzby z dôvodu obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti,“ doplnila Vilhanová. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody od sedem do 12 rokov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac