Nočný poplach v Košiciach. Poškodený bol bankomat aj obchod, polícia nasadila kriminalistov

Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti v sobotu po 03.00 h prijali oznámenie o poškodení objektu. Na mieste zasahovali aj kriminalisti a experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, privolaný bol tiež psovod so služobným psom.
„Policajti naďalej veľmi dôkladne preverujú všetky získané informácie a vykonávajú potrebné procesné úkony,“ doplnila polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení skutku, oznámila na telefónnom čísle 158.
