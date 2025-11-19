Veľká akcia v susednej krajine: Spúšťa operáciu Horyzont, nasadí až do 10-tisíc vojakov

Poľsko spustí operáciu Horyzont, v rámci ktorej na ochranu kritickej infraštruktúry nasadí do 10.000 vojakov, ktorí budú pomáhať polícii. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Zvýšené riziko pred Vianocami
Armáda bude od 21. novembra pomáhať najmä s ochranou železníc, cestných mostov, letísk a strategických objektov. Náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula upozornil, že dlhé noci v nasledujúcich týždňoch predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko najmä v súvislosti s očakávanými presunmi obyvateľov pred Vianocami.
„Pripravujeme sa na širokú paletu udalostí, ktoré sa môžu stať,“ dodal Kukula. Podľa vlastných slov verí, že operácia pomôže sabotážam predísť.
„Je to vyslanie jasného signálu, že Poľsko je pripravené a využije všetky zdroje, ktoré má, aby bránilo bezpečnosť svojich obyvateľov,“ povedal minister vnútra Marcin Kierwiňski, ktorého rezort bude nasadenie vojakov koordinovať.
Minister obrany dodal, že v zahraničných metropolách je bežné vidieť vojakov hliadkovať na uliciach a že Poľsko je na to tiež pripravené vďaka svojej armáde, ktorá je podľa počtu vojakov tretia najväčšia v NATO.
Využijú moderné technológie
Generál Kukula tiež informoval o príprave novej aplikácie, prostredníctvom ktorej budú môcť ľudia jednoduchšie nahlasovať podozrivé aktivity. Podľa Kukulu mali bezpečnostné zložky doteraz problém napríklad s lokalizáciou oznámení, čo má aplikácia vyriešiť vďaka lokalizácii prostredníctvom GPS a možnosti zasielania fotografií.
Okrem vojakov budú do operácie nasadené aj drony a iná moderná technika a zameria sa aj na bezpečnosť v kyberpriestore. Operácia má pomôcť aj s vypracovaním nových odporúčaní a inštrukcií v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry.
Nahlásiť chybu v článku