Veľká akcia v susednej krajine: Spúšťa operáciu Horyzont, nasadí až do 10-tisíc vojakov

Ilustračná foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Poľsko nasadí vojakov na ochranu kritickej infraštruktúry.

Poľsko spustí operáciu Horyzont, v rámci ktorej na ochranu kritickej infraštruktúry nasadí do 10.000 vojakov, ktorí budú pomáhať polícii. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Zvýšené riziko pred Vianocami

Armáda bude od 21. novembra pomáhať najmä s ochranou železníc, cestných mostov, letísk a strategických objektov. Náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula upozornil, že dlhé noci v nasledujúcich týždňoch predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko najmä v súvislosti s očakávanými presunmi obyvateľov pred Vianocami.

„Pripravujeme sa na širokú paletu udalostí, ktoré sa môžu stať,“ dodal Kukula. Podľa vlastných slov verí, že operácia pomôže sabotážam predísť.

„Je to vyslanie jasného signálu, že Poľsko je pripravené a využije všetky zdroje, ktoré má, aby bránilo bezpečnosť svojich obyvateľov,“ povedal minister vnútra Marcin Kierwiňski, ktorého rezort bude nasadenie vojakov koordinovať.

Minister obrany dodal, že v zahraničných metropolách je bežné vidieť vojakov hliadkovať na uliciach a že Poľsko je na to tiež pripravené vďaka svojej armáde, ktorá je podľa počtu vojakov tretia najväčšia v NATO.

Využijú moderné technológie

Generál Kukula tiež informoval o príprave novej aplikácie, prostredníctvom ktorej budú môcť ľudia jednoduchšie nahlasovať podozrivé aktivity. Podľa Kukulu mali bezpečnostné zložky doteraz problém napríklad s lokalizáciou oznámení, čo má aplikácia vyriešiť vďaka lokalizácii prostredníctvom GPS a možnosti zasielania fotografií.

Okrem vojakov budú do operácie nasadené aj drony a iná moderná technika a zameria sa aj na bezpečnosť v kyberpriestore. Operácia má pomôcť aj s vypracovaním nových odporúčaní a inštrukcií v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Milan Kňažko v 1 na 1: Syna som skrýval, mohlo to skončiť basou. Nakoniec mi…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac