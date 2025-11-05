Vedci zistili ako neplakať pri krájaní cibule: Stačí, keď urobíte toto. Je to veľmi jednoduché

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Aj vy pri krájaní cibule vždy plačete?

Krájanie cibule už viac nebude nepríjemné. Odborníci totiž prezradili, ako zabránite slzeniu očí. Toto je ich tajomstvo. 

Ako informoval ScienceAlert, podľa najnovšieho výskumu vedci konečne zistili ako neplakať pri krájaní cibule. Nejde o žiadny trik zo sociálnych sietí, ako je potápanie cibule do vody, či použitím slnečných okuliarov, riešenie je oveľa jednoduchšie.

Základom je ostrý nôž a pomalé krájanie

Tím výskumníkov z Cornellovej univerzity v USA prišiel na to, že množstvo cibuľovej hmly, teda dráždivého propántialu S-oxidu, ktorý vyvoláva slzenie, závisí od spôsobu krájania. Ich experimenty ukázali, že ostrejšie nože a pomalšie, plynulejšie rezy znižujú množstvo uvoľnených kvapiek až niekoľkonásobne.

Dôvodom je, že tupé nože musia prekonať väčší odpor, a tak v cibuli vytvoria tlak, ktorý doslova vystrelí mikroskopické kvapôčky rýchlosťou až 40 metrov za sekundu. Práve tieto drobné výstrely aromatických látok spôsobujú, že po pár sekundách cítime pálčivé štípanie v očiach.

Naopak, keď je nôž dokonale ostrý, prechádza vrstvami cibule tak hladko, že bunky zostávajú relatívne neporušené a dráždivá hmla sa takmer neuvoľní.

Ilustračné foto: Unsplash

Okrem sĺz sa zbavíte aj baktérií

Zabudnite na všetky tipy z rôznych kuchárskych fór. Napríklad také chladenie cibule vôbec nepomáha. Vedci dokonca zistili, že nižšia teplota zvyšuje tvrdosť šupky, čím sa musí vyvinúť väčšia sila pri krájaní a výsledkom je ešte viac sĺz.

Navyše, vedci zároveň zistili, že ak sa v cibuli nachádzajú baktérie, napríklad po kontakte s kontaminovanou pôdou, spôsob krájania môže ovplyvniť ich šírenie. Jemné, kontrolované rezy pomáhajú minimalizovať rozptyl týchto mikroorganizmov do okolia.

