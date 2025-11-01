Vedci zisťovali, čo sa deje po smrti: Rozprávali sa s ľuďmi, ktorí sa ocitli v jej blízkosti. To, čo videli, je znepokojujúce

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Niektorí videli božské bytosti, iní ničotu.

Určite ste sa už aspoň raz zamýšľali nad tým, či existuje posmrtný život. Čaká nás nebo, božské bytosti a naši blízki zosnulí, alebo len prázdno a ničota? Nová vedecká štúdia sa pokúsila nájsť odpoveď na túto otázku. 

Vedci z Pekinského inštitútu matematických vied a aplikácií oslovili 48 ľudí, ktorí prežili zážitok blízky smrti, aby im detailne opísali, čo vtedy zažili, cítili a videli, píše Mail Online. Išlo o ľudí, ktorých telo sa na krátky čas úplne zastavilo, či už v dôsledku autonehody, klinickej smrti alebo zástavy srdca.

Videli Ježiša, ale aj čiernu dieru

Niektorí z nich opisovali vízie plné svetla a pokoja, iní stretnutia s nebeskými bytosťami. Jeden účastník dokonca spomenul, že videl Ježiša stáť na vrchu kamenných schodov. Napriek tomu boli predstavy niektorých ľudí o posmrtnom živote fascinujúcejšie a dokonca obsahovali bizarné prvky, ktoré by ste v Biblii hľadali len márne. Niektorí účastníci však opísali stretnutia s blízkymi, vrátane tých, ktorí už dávno zomreli.

No nie všetky skúsenosti boli takéto pokojné. Niektorí totiž tvrdili, že sa ocitli v čiernej diere alebo v tuneli.

Na základe výskumu vedci dospeli k záveru, že žiadna z opísaných skúseností nebola totožná, pretože každý účastník vnímal svoj prechod úplne jedinečne. Navyše aj ľudia, ktorí mali vízie náboženských postáv, ako sú Boh, Ježiš a anjeli, videli niečo iné.

Odborníci sa domnievajú, že tieto vízie vznikajú v momente, keď sa mozog začína vypínať, pričom ich podoba je ovplyvnená kultúrnym a náboženským prostredím, v ktorom človek vyrastal.

Z fyziologického hľadiska vedci identifikovali štyri „typy priestorov“, v ktorých sa tieto zážitky odohrávajú – od úzkeho tunela až po úplné 360-stupňové svetelné obklopenie.

Ilustračné foto: Freepik

Tvrdia, že svet už viac nevidia tak ako predtým

Vedci tvrdia, že všetky zážitky blízke smrti sú spôsobené „rozpadom“ súdržnosti medzi vizuálnymi a inými fyzickými vstupmi, ktoré normálne udržiavajú náš pocit telesnej jednoty. Tento zážitok je spôsobený tým, ako sa mení naše zorné pole, keď sa mozog začne vypínať. Podľa odborníkov to teda neznamená, že existuje samostatná duša alebo že naše vedomie je schopné nejako opustiť telo.

Na základe výskumu sa zdá, že zážitky blízke smrti nevypovedajú o živote po smrti, ale o fascinujúcich hraniciach ľudského vedomia. No aj keby išlo len o chemické procesy v mozgu, väčšina ľudí, ktorí si tým prešli, tvrdí, že po návrate už nevidia život rovnako ako predtým.

