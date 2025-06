Vedci takmer ani nedýchajú: Možno sa im podarilo nájsť liek proti rakovine, a to na nečakanom mieste

Každoročne sa zdrvujúcu diagnózu dozvie množstvo ľudí. Odborníci už dlho pátrajú po lieku, ktorý by pomohol pacientom s onkologickou diagnózou. A možno sa im podarilo dostať sa o krok bližšie.

Jed škorpióna ako liek

Ako informuje web Science Alert, predbežné výsledky prezentované na zdravotnej konferencii FAPESP Week France naznačujú, že jed škorpióna Brotheas amazonicus by mohol pomôcť pri liečbe rakoviny prsníka. Prípadov rakoviny, demencie a iných chorôb pribúda čoraz viac. Vedci sa snažia liek na rôzne ochorenia hľadať aj tam, kde by vám to možno ani len neprišlo na um – v tomto prípade v chvoste škorpióna.

Farmakologička Eliane Candiani Arantes vysvetľuje, že v jede Brotheas amazonicus objavili molekulu, akú je možné nájsť aj v jede iných škorpiónov a pomáha likvidovať rakovinové bunky v prsníku. Molekula BamazScplp1, podobne ako chemoterapia, vyvoláva v bunkách rakoviny prsníka nekrózu, teda proces bunkovej smrti.

Mnoho liekov zmizne skôr, ako ich stihneme objaviť

Výskum je ešte len v začiatkoch a je ešte príliš skoro hovoriť o istých výsledkoch. Objavili však tiež novú molekulu, ktorá podporuje tvorbu ciev. Je vytvorená z kombinácie hadieho jedu a krvnej zložky pochádzajúcej z hovädzieho dobytka. Úspechy zaznamenávajú vedci vďaka technike, ktorej sa hovorí heterológna expresia.

Tá môže pomôcť pochopiť bioaktívne molekuly, skúmať ich funkcie a experimentovať s rôznymi mutáciami prostredníctvom produkcie veľkého množstva molekúl v inom organizme. V tomto prípade odborníci ako „továreň“ použili kvasinky Komagataella pastori.

Odborníci veria, že moderné technológie otvárajú nové možnosti hľadania liekov v prírode, je však dôležité myslieť na to, akým tempom prírodu ničíme. Mnoho liekov možno zmizne skôr, ako sa ich potenciál vôbec podarí objaviť.