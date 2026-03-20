Vedci stratili dych: V hlbinách Marsu objavili skrytý pradávny svet

riečny systém

Foto: Emily L. Cardarelli et al., Sci. Adv.12, DOI:10.1126/sciadv.adz6095

Michaela Olexová
Rover Perseverance od NASA má od marca 2021 rovnako osamelú úlohu ako hlavný hrdina zo snímky Interstellar.

Na planéte Mars skúma suchú krajinu v oblasti delty Jezero, ktorá bola kedysi, pred miliardami rokov, riečnym systémom. A slávny film pripomína aj nedávny objav. Tak si teda pustite soundtrack do pozadia, nalaďte sa na vesmírnu vlnu a poďte sa s nami pozrieť na to, čo presne sa stalo.

Prístroj RIMFAX na palube rovera teraz skúmal kráter Jezero hlbšie než kedykoľvek predtým a odhalil niečo nevídané. Hovoríme o rozsiahlom, pradávnom deltovom systéme, kde mohla byť kedysi tečúca voda.

Vedci publikovali štúdiu 18. marca v Science Advances a článok priniesol Science Alert.

Ako dlho bola kvapalná voda na povrchu planéty?

Po dlhých rokoch intenzívneho výskumu sa znova ukazuje, že Mars nebol vždy suchou, prašnou guľou. Viaceré dôkazy naznačujú, že voda tu kedysi tiekla v hojnom množstve.

Vieme to vďaka tvaru krajiny, ale aj prítomnosti minerálov, ktoré mohli vzniknúť iba za účasti kvapalnej vody.

Foto: NASA

A verte alebo nie, doterajší výskum priniesol najmä jedno – ešte viac otázok. Pokiaľ ide o obývateľnosť, najnaliehavejšia z nich znie: Ako dlho bola kvapalná voda na povrchu planéty?

Čím dlhšie toto obdobie trvalo, tým väčšie okno príležitosti vzniklo pre potenciálny vznik mikróbov – najpravdepodobnejšej formy života na Marse podľa súčasných vedeckých predpokladov.

Vedcov zaujal útvar známy ako Margin

Dobrou správou pre vedcov je, že na Marse neprebiehajú rovnaké tektonické a poveternostné procesy ako na Zemi. Krajina je preto mimoriadne dobre zachovaná.

O oblasti krátera Jezero dnes predpokladáme, že má približne 3,7 miliardy rokov. Práve v tomto období sa na planéte nachádzala tečúca povrchová voda, ktorá podporovala výraznejšiu eróziu aj ukladanie sedimentov. Vedcov však miatli niektoré minerálne ložiská v kráteri.

jezero krater
Ilustračná foto: NASA/JPL-Caltech, Public domain, via Wikimedia Commons

Príkladom je útvar známy ako „Margin“, kde sa vo veľkom množstve nachádzajú uhličitany a olivín. Práve tieto nezrovnalosti viedli k ďalšiemu prieskumu pomocou prístroja RIMFAX, ktorý začal hľadať nové indície, tentoraz pod povrchom planéty.

Medzi septembrom 2023 a februárom 2024 vedci opakovane vykonávali merania a uskutočnili celkovo 78 tzv. prechodov. Údaje zhromažďovali z trasy dlhej približne 6,1 kilometra a v procese prenikli do hĺbky viac než 35 metrov. Keď tieto dáta začali skladať do jedného celku, z „tmy“ sa postupne vynorila skrytá deltová krajina.

Zložité útvary v hĺbke, aké sme predtým nepoznali

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac