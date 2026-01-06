Vďaka japonskému triku nebudete priberať: Nejde o žiadnu diétu. Je to veľmi jednoduché a zdraviu prospešné

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Ak ste sa rozhodli začať nový rok s odhodlaním žiť zdravšie, lepšie sa stravovať a zhodiť pár kíl, namiesto drastických diét môžete vyskúšať jednoduchý japonský trik. Ide o prístup, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne potraviny, plánovanie ani počítanie kalórií. A čo je najlepšie, môžete ho začať používať hneď pri najbližšom jedle.

Tento trik sa volá hara hachi bu a patrí medzi základné zvyky ľudí z Okinawy, regiónu známeho mimoriadne dlhou životnosťou a nízkou mierou obezity, ktorý je dokonca zaradený medzi modré zóny, píše ScienceAlert.

Jedzte len do 80 % plnosti

Hara hachi bu vychádza z konfuciánskeho učenia a jeho princíp je až zarážajúco jednoduchý – jesť iba dovtedy, kým nie ste sýti približne na 80 %. V praxi to znamená prestať jesť ešte predtým, ako sa objaví pocit plnosti.

Zatiaľ čo moderné diéty často kladú dôraz na obmedzovanie či vyraďovanie celých skupín potravín, hara hachi bu sa zameriava na niečo oveľa jemnejšie – na vnímanie. Filozofia nenúti jesť menej, ale jesť múdrejšie, čiže pomalšie, uvedomelejšie a s rešpektom k vlastnému telu.

Hoci výskum tohto konkrétneho pravidla 80 % plnosti je stále obmedzený, dostupné dôkazy ukazujú, že ľudia, ktorí sa tejto praxe držia, dlhodobo prijímajú menej kalórií, menej priberajú a častejšie si udržia stabilnú hmotnosť. Zaujímavosťou je, že ľudia dodržiavajúci hara hachi bu zvyknú prirodzene siahať viac po zelenine a menej po obilninách, čo len potvrdzuje, že miernosť vedie k lepšej voľbe jedla.

Ilustračné foto: Unsplash

Držte sa týchto malých krokov

Táto filozofia má veľa spoločného s konceptom intuitívneho a vedomého stravovania, ktoré učí lepšie rozpoznávať signály hladu, sýtosti a emocionálneho jedenia. Štúdie naznačujú, že tieto prístupy môžu pomôcť aj pri znížení prejedania sa zo stresu či z nudy, čo je pre 21. storočie typické. A nie je sa čo čudovať, pretože až 70 % ľudí používa počas jedla mobil, počítač či televíziu. Rozptýlenie však vedie k tomu, že si jedlo neuvedomujete, jete rýchlejšie a viac, než potrebujete.

Hara hachi bu ponúka alternatívu. Učí vás spomaliť, prepojiť sa so svojím telom a znovu objaviť radosť z jedla. V praxi môže ísť o malé kroky – dať si pred jedlom chvíľu na to, aby ste zistili, či ste skutočne hladní, jesť bez obrazoviek, vychutnávať si každé sústo a skončiť v momente, keď ste príjemne sýti, no nie preplnení.

