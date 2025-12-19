Vďaka jednoduchému testu zistíte, či je váš pes génius: Stačí vám len jedna maškrta a pár minút času

To, či máte pravdu, si viete veľmi jednoducho a rýchlo overiť. Nepotrebujete k tomu takmer nič a nemusí ovládať ani žiadne špeciálne triky či povely.
Odborníci na inteligenciu psov odhalili niekoľko jednoduchých testov, ktoré ukážu, či je váš pes génius, píše Mail Online. Tieto testy sa dokonca používajú na odhalenie silných stránok rôznych plemien psov v laboratóriách po celom svete. Odborníci zároveň upozornili, že virálne testy z internetu nemusia skutočne znamenať, že váš pes je nadpriemerne inteligentný.
Test s uterákom, skrytej maškrty, či test riešenia problémov
Jedným z týchto najvirálnejších testov je test s uterákom, pri ktorom dáte psovi na hlavu uterák, plachtu či deku a sledujete, ako dlho mu trvá, kým sa „vyslobodí“. Ak je však váš pes plachý, tento test odborníci neodporúčajú. Radšej vyskúšajte test skrytej maškrty. Stačí, keď ukryjete maškrtu na to isté miesto niekoľkokrát po sebe a sledujete, ako dlho bude psovi trvať, kým pôjde na toto miesto ako prvé v poradí.
S maškrtami existuje hneď niekoľko testov. Ďalším je napríklad test riešenia problémov, keď ukryjete maškrty na ťažko dostupných miestach a sledujete, ako dlho psovi trvá, kým ich všetky nájde. Alebo test s pohárom – tentoraz maškrtu ukryte do jedného z dvoch pohárov, následne poháre vymeňte a nechajte psa maškrtu nájsť.
Vyskúšať môžete aj test dôvery – umiestnite maškrtu niekam, kde sa váš pes nedokáže sám dostať a čakajte, kým nepríde po vašu pomoc. Skvelým testom je aj výzva bariéry, keď máte maškrtu umiestniť za nejakú bariéru tak, aby pes videl, kde ste ju dali. Potom už len čakáte, ako dlho mu bude trvať, kým maškrtu získa.
