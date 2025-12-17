Odborníčka na upratovanie prezradila, aké veci by sme mali vyhodiť pred začiatkom nového roka: Máme ich doma všetci

O pár dní privítame rok 2026. Podľa odborníčky by sme preto mali vytriediť a vyhodiť všetky zbytočné veci, ktoré zahlcujú nielen našu domácnosť, ale aj naše mysle a vstúpiť tak do nového roka s čistým štítom.
Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou The Declutter Darling, ktorá sa venuje upratovaniu domácností vo Veľkej Británii už viac ako 10 rokov, prezradila, aké veci by sme mali vyhodiť z našich domácností ešte pred začiatkom nového roka.
@thedeclutterdarlinguk
Tell me which ones you can declutter from your home before the end of the year? #decluttering #tidyhome #declutteringtips #getorganised
Vyhoďte všetky zbytočnosti bez mihnutia oka
Ako prvé uviedla oblečenie, ktoré už neodráža to, kým ste teraz, vyhodiť by ste však podľa odborníčky mali aj drahé kúsky oblečenia, ktoré ste nikdy nemali na sebe, tiež topánky, ktoré vám nesedia, pyžamo, v ktorom sa necítite pohodlne a poroztrácané šperky.
Zbaviť by ste sa mali aj všetkých sentimentálnych vecí, ktoré sú vám zbytočné a nechávate si ich práve len z toho dôvodu, že sú sentimentálne. Vyhoďte aj darčeky, ktoré ste dostali a nechali ste si ich len z povinnosti či zo slušnosti, zbytočné dekorácie, knihy, ktoré ste nikdy nečítali a ani nikdy nebudete.
V starom roku nechajte aj veci z bývalej práce, ktoré nepotrebujete, kozmetiku po záruke, alebo takú, ktorú vôbec nepoužívate.
Jednoducho vyhoďte všetko, čo by ste si dnes už znovu nekúpili a veci, ktoré vás vyčerpávajú už len tým, že sa na ne pozriete.
