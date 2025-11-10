Pozrite sa do svojich úst: Ak váš jazyk vyzerá takto, mali by ste spozornieť. Zdravý by mal mať takúto farbu a povrch

Odborníci tvrdia, že jazyk odzrkadľuje stav nášho zdravia. Dokáže odhaliť nedostatok železa, spánkové apnoe či dokonca rakovinu. Jeho farba, tvar a povrch fungujú ako tichý alarm, ktorý upozorní, že telo nie je v poriadku.
Podľa odborníkov dokáže jazyk o vašom zdraví prezradiť oveľa viac, než by ste čakali. Farba, tvar aj drobné hrbolčeky môžu totiž napovedať, že vo vašom tele nie je niečo v poriadku, píše Mail Online.
Britský biochemik a zubár Dr. Seb Lomas dokonca tvrdí, že jazyk funguje ako okno do organizmu. Zmeny v jeho vzhľade môžu signalizovať nerovnováhu v črevách, zápaly, nutričné nedostatky, ale aj závažnejšie ochorenia. A niekedy môže odhaliť problémy ešte skôr, ako sa objavia iné príznaky.
Takto by mal vyzerať zdravý jazyk
Zdravý jazyk by mal mať ružovkastú farbu a jemne zrnitý povrch.
Ak má však biely povlak, môže to znamenať kvasinkovú infekciu spôsobenú hubou nazývanou Candida, ktorá zvyčajne vzniká po užívaní antibiotík či pri oslabenej imunite. Pomôcť môže doplnenie probiotík a konzumácia fermentovaných potravín, ktoré podporujú dobré baktérie v ústach aj v črevách.
Bledý jazyk signalizuje nedostatok železa, teda anémiu. Pri anémii totiž jazyk stráca svoju typickú farbu, pretože telo nemá dostatok červených krviniek na prenos kyslíka. Okrem únavy sa môže pridať aj biela pokožka či bolesti hlavy.
Ak sa vám zdá, že váš jazyk je príliš tmavý alebo až chlpatý, nemusí ísť o nič vážne. Zvyčajne ide len o nahromadené baktérie a nečistoty. Pomôcť môže dôkladné čistenie jazyka a dostatočný príjem čistej vody.
Kedy by ste mali spozornieť
Zaujímavým ukazovateľom je aj tvar jazyka. Drážky alebo vlnky na okrajoch môžu naznačovať, že jazyk počas noci tlačí na zuby, čo je znakom spánkového apnoe – porucha, počas ktorej sa pri spánku prerušuje dýchanie. Ak sa nelieči, môže viesť k vysokému krvnému tlaku či srdcovým problémom.
Najzávažnejším varovným signálom sú však bezbolestné vredy, ktoré nemiznú, pretože môžu byť prvým príznakom rakoviny ústnej dutiny. K tomu sa môžu pridať červené alebo biele škvrny, hrčky či ťažkosti s prehĺtaním. V takom prípade by ste mali bezodkladne navštíviť lekára.
