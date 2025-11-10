Pozrite sa do svojich úst: Ak váš jazyk vyzerá takto, mali by ste spozornieť. Zdravý by mal mať takúto farbu a povrch

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Akú farbu, tvar a povrch má váš jazyk?

Odborníci tvrdia, že jazyk odzrkadľuje stav nášho zdravia. Dokáže odhaliť nedostatok železa, spánkové apnoe či dokonca rakovinu. Jeho farba, tvar a povrch fungujú ako tichý alarm, ktorý upozorní, že telo nie je v poriadku.

Podľa odborníkov dokáže jazyk o vašom zdraví prezradiť oveľa viac, než by ste čakali. Farba, tvar aj drobné hrbolčeky môžu totiž napovedať, že vo vašom tele nie je niečo v poriadku, píše Mail Online.

Britský biochemik a zubár Dr. Seb Lomas dokonca tvrdí, že jazyk funguje ako okno do organizmu. Zmeny v jeho vzhľade môžu signalizovať nerovnováhu v črevách, zápaly, nutričné nedostatky, ale aj závažnejšie ochorenia. A niekedy môže odhaliť problémy ešte skôr, ako sa objavia iné príznaky.

Takto by mal vyzerať zdravý jazyk

Zdravý jazyk by mal mať ružovkastú farbu a jemne zrnitý povrch.

Ak má však biely povlak, môže to znamenať kvasinkovú infekciu spôsobenú hubou nazývanou Candida, ktorá zvyčajne vzniká po užívaní antibiotík či pri oslabenej imunite. Pomôcť môže doplnenie probiotík a konzumácia fermentovaných potravín, ktoré podporujú dobré baktérie v ústach aj v črevách.

Bledý jazyk signalizuje nedostatok železa, teda anémiu. Pri anémii totiž jazyk stráca svoju typickú farbu, pretože telo nemá dostatok červených krviniek na prenos kyslíka. Okrem únavy sa môže pridať aj biela pokožka či bolesti hlavy.

Ak sa vám zdá, že váš jazyk je príliš tmavý alebo až chlpatý, nemusí ísť o nič vážne. Zvyčajne ide len o nahromadené baktérie a nečistoty. Pomôcť môže dôkladné čistenie jazyka a dostatočný príjem čistej vody.

Ilustračné foto: Freepik

Kedy by ste mali spozornieť

Zaujímavým ukazovateľom je aj tvar jazyka. Drážky alebo vlnky na okrajoch môžu naznačovať, že jazyk počas noci tlačí na zuby, čo je znakom spánkového apnoe – porucha, počas ktorej sa pri spánku prerušuje dýchanie. Ak sa nelieči, môže viesť k vysokému krvnému tlaku či srdcovým problémom.

Najzávažnejším varovným signálom sú však bezbolestné vredy, ktoré nemiznú, pretože môžu byť prvým príznakom rakoviny ústnej dutiny. K tomu sa môžu pridať červené alebo biele škvrny, hrčky či ťažkosti s prehĺtaním. V takom prípade by ste mali bezodkladne navštíviť lekára.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci zistili ako neplakať pri krájaní cibule: Stačí, keď urobíte toto. Je to veľmi jednoduché

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac