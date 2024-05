Vďaka 10 dolárom sa stal milionárom: Chlapec sa považuje za najšťastnejšieho tínedžera Ameriky

Tínedžerovi z Ameriky sa splnil sen. Za 10 dolárov mu jeho sestra kúpila stierací žreb. Nakoniec sa vďaka nemu stal milionárom. Už teraz mu je jasné, do čoho chce časť z výhry investovať.

Ako informuje Mail Online, tínedžer zo Severnej Karolíny sa stal milionárom vďaka stieraciemu žrebu za 10 dolárov (v prepočte niečo vyše 9 eur), ktorý 21. mája kúpila jeho sestra. 18-ročný Jalen McLean prezradil, že si za výhru 1 milión dolárov plánuje kúpiť Audi.

Jalen McLean’s sister picked him up a $10 Jumbo Bucks scratch-off, and the lucky ticket won him a $1 million prize! „I feel like the luckiest guy in the universe,“ he said with a big smile. “How many 18-year-olds win something like this?“ Congrats, Jalen! https://t.co/RvxogFe6pN pic.twitter.com/732AkFflIo

— NC Education Lottery (@nclottery) May 23, 2024