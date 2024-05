Na streche mrakodrapu postavil vilu za 20 miliónov: Indický „Donald Trump“ dlží miliardu a radšej sa ukrýva v cudzine

O mužovi menom Vijay Mallya sa hovorí, že patrí medzi najkontroverznejších boháčov Indie. Aj keď o sebe tvrdí, že je nevinný a do Veľkej Británie vlastne neušiel, aby sa vyhol spravodlivosti, len sa tam jednoducho rozhodol odísť. Kto je Mallya a za čo ho chcel súd potrestať?

Kráľ dobrých čias

Ako informuje BBC, indický miliardár Vijay Mallya si kedysi vyslúžil prezývku „King of Good Times“, čo v preklade znamená „Kráľ dobrých čias“, hovorili mu však aj „indický Richard Branson“. Niektorí ho dokonca prirovnávali k indickému Donaldovi Trumpovi. Vďačil za to najmä extravagantnému životnému štýlu, ktorým sa neraz neváhal pochváliť. Aj my sme nedávno informovali napríklad o vile, ktorú si nechal postaviť na streche mrakodrapu. Sídlo v oblakoch ho vyšlo na 20 miliónov dolárov (vyše 18 miliónov eur) a nechýba v ňom záhrada či bazén.

Ako sa ale vôbec dostal k peniazom? Mallya sa stal predsedom konglomerátu United Breweries Group v roku 1983. Mal vtedy len 28 rokov a túto funkciu zdedil po smrti svojho otca. Spoločnosť je známa najmä výrobou najpopulárnejšieho indického piva Kingfisher.

Časom sa ale začala zaujímať aj o oblasť chemikálií, farieb a zabŕdla dokonca aj do vydavateľstva. Kúpila noviny The Asian Age a bollywoodsky filmový časopis Cine Blitz. Navyše, miliardár sa pokúšal angažovať aj v politike. Mallya bol podľa The Sun okrem iného aj predsedom predstavenstva spoločností Sanofi India a Bayer CropScience.

Bez výplaty boli vyše roka

Pod United Breweries Group patrila aj letecká spoločnosť Kingfisher Airlines. Svoju činnosť odštartovala v roku 2005 a časom sa stala druhým najväčším domácim dopravcom v Indii. Narobila si však dlhy vo výške viac ako 1 miliardy dolárov, čo vyvolalo nemalú vlnu kontroverzie. Už v roku 2012 sa hovorilo o tom, že zamestnanci spoločnosti pracovali celé mesiace bez toho, aby za to dostali plat (v tom istom roku Mallya údajne prišiel o titul miliardára, dnes jeho majetok dosahuje hodnotu „len“ 750 miliónov dolárov). Podľa Forbes niektorí pracovali bez výplaty dokonca až 15 mesiacov. Tisícky ľudí napokon skončili nielen bez peňazí, ale aj bez práce.

Aj keď už bolo jasné, že má problémy, podľa BBC sa aj naďalej snažil udržať zdanie bohatého dobrodruha. Pomohol pri založení tímu Formuly 1 Force India (spolumajiteľom bol až do roku 2019) a kúpil kriketový klub indickej Premier League Royal Challengers Bangalore za takmer 90 miliónov dolárov.

V roku 2016 sa ale napokon Mallya rozhodol ujsť do Veľkej Británie, aby sa vyhol splácaniu masívnych úverov, píše web Gulf News. Dobré časy Kráľa dobrých čias tak skončili. Mallya bol tiež podľa BBC nútený odstúpiť z funkcie predsedu spoločnosti United Spirits, najväčšej indickej liehovarníckej spoločnosti, po tom, ako ho jej nový vlastník Diageo obvinil z finančných priestupkov. Nový majiteľ sa následne snažil od Mallyu vysúdiť späť 181 miliónov dolárov.

Čelí viacerým obvineniam

