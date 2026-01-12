Vážna nehoda na východe: Autá sa čelne zrazili, na mieste je tehotná žena v bezvedomí. Na tomto úseku pozor

K vážnej dopravnej nehode došlo v prudkej zákrute pred mestskou časťou Košice – Košická Nová Ves. Táto cesta je ťažko prejazdná, zvýšte preto opatrnosť, ak tadiaľ pôjdete. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Podľa prvotných informácií má byť na mieste nehody aj tehotná žena v bezvedomí. Hasiči zasahujú pri čelnej zrážke vozidiel, pričom v týchto chvíľach vyslobodzujú jednu zranenú osobu z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia, druhá zranená osoba je v opatere prítomných záchranárov.
Správu aktualizujeme.
Najnovšie články
