Vážna nehoda na diaľnici D2: Vodič utrpel ťažké zranenia, v úseku rátajte s obmedzeniami

Polícia dokumentuje dopravnú nehodu, ktorá sa stala okolo 16:00 na diaľnici D2 v smere od Malaciek do Bratislavy.
„Podľa doposiaľ zistených informácií 37-ročný vodič vyletel s vozidlom mimo diaľnice a ostal stáť na trávnatej ploche,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Vodič podľa jej slov utrpel ťažké zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Okolnosti nehody polícia prešetruje.
„V uvedenom úseku je obmedzený pravý jazdný pruh. Vodičov žiadame, aby boli pri prejazde týmto úsekom opatrní a riadili sa pokynmi polície, prípadne využili alternatívne trasy,“ dodala policajná hovorkyňa.
