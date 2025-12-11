Vážna nehoda autobusu: Vodič zišiel z cesty a naklonil sa do priekopy, na mieste prebieha zásah

V okrese Lučenec došlo dnes k vážnej dopravnej nehode autobusu, ktorý zišiel z cesty a skončil v priekope. Informáciu zverejnila polícia Slovenskej republiky na svojom oficiálnom facebookovom profile, kde uviedla prvé detaily o zásahu.
Podľa statusu polície autobus zišiel z vozovky nečakaným spôsobom a jeho pád do priekopy si vyžiadal okamžitý zásah všetkých dostupných zložiek. V krátkom vyhlásení policajti uviedli, že sú priamo na mieste a pracujú na potrebných úkonoch.
Situácia sa vyvíja, informácie budú pribúdať
„Sme na mieste a vykonávame potrebné úkony,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku. Rovnako informovala, že ďalšie podrobnosti plánuje zverejniť ešte počas dnešného dňa.
V tejto chvíli polícia nezverejnila, koľko osôb sa v autobuse nachádzalo, ani to, či si nehoda vyžiadala zranených.
Nahlásiť chybu v článku