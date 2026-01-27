Väčšina Slovákov plánuje v zime dovolenkovať doma. Lyže si zamilovali viac než more

Ilustračná foto: TASR - František Iván

Klaudia Oselská
TASR
Horské slnko uprednostňujú pred morským.

Zo štúdie spoločnosti Visa vyplýva, že zimnú dovolenku plánuje stráviť na Slovensku 80 % Slovákov, do zahraničia chce vycestovať pätina opýtaných. Z tých, ktorí sa rozhodujú pre pobyt mimo Slovenska, respondenti najčastejšie uvádzali Rakúsko alebo Poľsko.

Pri voľbe zahraničnej destinácie zohráva úlohu najmä jednoduché cestovanie (56 %) a pohodlie (51 %), pre 39 % je dôležitá aj kvalita rezortov. „Tí, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku, tak robia predovšetkým pre komfort, blízkosť a jednoduchú dopravu,“ uviedla regionálna manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.

Slováci milujú lyžovanie

V rámci zimných aktivít plánuje 44 % opýtaných lyžovanie, 39 % korčuľovanie a 18 % snoubordovanie. Prieskum zároveň ukázal, že najčastejším zimným športom, ktorému sa Slováci venovali za uplynulých päť rokov, bolo korčuľovanie (36 %). Nasledovalo zjazdové lyžovanie (26 %), ľadový hokej (24 %) a bežecké lyžovanie (13 %).

Vybavenie na zimné športy si v uplynulom roku zakúpilo 69 % respondentov, pričom 46 % investovalo do športového oblečenia. Viac než tretina opýtaných uviedla, že vybavenie si požičala (39 %), pričom lyže alebo snoubord si požičal každý piaty (21 %).

Ilustračné foto: Freepik

Štúdia sa dotkla aj využívania umelej inteligencie pri plánovaní a nákupoch. Nástroje založené na umelej inteligencii už pri nákupe alebo prenájme výbavy na zimné športy či súvisiacich zážitkov využilo 21 % respondentov, ďalších 44 % uviedlo, že by o tom uvažovali v budúcnosti.

Respondenti zároveň uvádzali, že pri platení v horských strediskách preferujú bezhotovostné formy. Najčastejšie chce podľa prieskumu platiť kartou alebo mobilom osem z desiatich opýtaných. Štyria z desiatich respondentov zároveň uviedli, že ak by bezhotovostné platby neboli dostupné, minuli by menej (13 %), zvolili by iného obchodníka (19 %) alebo by sa do prevádzky už nevrátili (11 %).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pokuta sa môže vyšplhať až na 200 eur: Na cestách pribudnú radary, ktoré budú fungovať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac