Väčšina Slovákov plánuje v zime dovolenkovať doma. Lyže si zamilovali viac než more

Zo štúdie spoločnosti Visa vyplýva, že zimnú dovolenku plánuje stráviť na Slovensku 80 % Slovákov, do zahraničia chce vycestovať pätina opýtaných. Z tých, ktorí sa rozhodujú pre pobyt mimo Slovenska, respondenti najčastejšie uvádzali Rakúsko alebo Poľsko.
Pri voľbe zahraničnej destinácie zohráva úlohu najmä jednoduché cestovanie (56 %) a pohodlie (51 %), pre 39 % je dôležitá aj kvalita rezortov. „Tí, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku, tak robia predovšetkým pre komfort, blízkosť a jednoduchú dopravu,“ uviedla regionálna manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.
Slováci milujú lyžovanie
V rámci zimných aktivít plánuje 44 % opýtaných lyžovanie, 39 % korčuľovanie a 18 % snoubordovanie. Prieskum zároveň ukázal, že najčastejším zimným športom, ktorému sa Slováci venovali za uplynulých päť rokov, bolo korčuľovanie (36 %). Nasledovalo zjazdové lyžovanie (26 %), ľadový hokej (24 %) a bežecké lyžovanie (13 %).
Vybavenie na zimné športy si v uplynulom roku zakúpilo 69 % respondentov, pričom 46 % investovalo do športového oblečenia. Viac než tretina opýtaných uviedla, že vybavenie si požičala (39 %), pričom lyže alebo snoubord si požičal každý piaty (21 %).
Štúdia sa dotkla aj využívania umelej inteligencie pri plánovaní a nákupoch. Nástroje založené na umelej inteligencii už pri nákupe alebo prenájme výbavy na zimné športy či súvisiacich zážitkov využilo 21 % respondentov, ďalších 44 % uviedlo, že by o tom uvažovali v budúcnosti.
Respondenti zároveň uvádzali, že pri platení v horských strediskách preferujú bezhotovostné formy. Najčastejšie chce podľa prieskumu platiť kartou alebo mobilom osem z desiatich opýtaných. Štyria z desiatich respondentov zároveň uviedli, že ak by bezhotovostné platby neboli dostupné, minuli by menej (13 %), zvolili by iného obchodníka (19 %) alebo by sa do prevádzky už nevrátili (11 %).
