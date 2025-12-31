V týchto krajinách už žijú v roku 2026: Prvú možno ani nepoznáte, pozrite si veľkolepé oslavy

Najväčšie novozélandské mesto Auckland privítalo rok 2026 o 12.00 h SEČ tradičným ohňostrojom v centre metropoly, ktorý bol odpálený z 328 metrov vysokej televíznej a vyhliadkovej veže Sky Tower. Ide o najvyššiu budovu ostrovného štátu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA, AP, televízie Sky News, stanice BBC a denníka The Guardian.
Päťminútová show zahŕňala 3500 ohňostrojov odpálených z rôznych poschodí veže. V hlavnom meste Wellington sprevádzala oslavy Nového roka svetelná show a hudba.
Na Severnom ostrove však zrušili viaceré menšie podujatia v dôsledku očakávaného dažďa a možných búrok.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Tichomorské ostrovné štáty Samoa, Tonga a tiež Tokelau – závislé územie Nového Zélandu ležiace asi 3500 kilometrov severne od Aucklandu – tiež privítali rok 2026.
Pätnásť minút predtým sa novoročné oslavy začali aj na Chathamských ostrovoch, ktoré tiež patria k Novému Zélandu.
Americká Samoa, ktorá sa nachádza len 220 kilometrov východne od Samoy na druhej strane medzinárodnej dátumovej hranice, bude posledným obývaným miestom na Zemi, ktoré privíta nový rok 2026.
Prvenstvo však patrí Kiribati
Obyvatelia atolu Kiritimati sa v stredu o 11.00 SEČ stali prvými ľuďmi na svete, ktorí privítali nový rok 2026. Štát Kiribati v Tichom oceáne sa nachádza južne od Havaja a severovýchodne od Austrálie. Skladá sa z 33 atolov – kruhovitých koralových útesov – a zaberá viac než 3,5 milióna štvorcových kilometrov Tichého oceánu.
V roku 1994 sa celé Kiribati začlenilo na západ od medzinárodnej dátumovej hranice, aby mali všetky jeho atoly rovnaký dátum, hoci jednotné časové pásmo nemajú.
Kiribati získalo nezávislosť od Británie v roku 1979. Je domovom najväčšej morskej rezervácie v južnom Tichomorí. Mnohé jeho atoly sú obývané, no väčšina z nich je veľmi nízko položená a ohrozená stúpajúcou hladinou mora v dôsledku globálneho otepľovania.
Súostrovie má približne 116 000 obyvateľov. Napriek tomu, že sa nachádza takmer priamo južne od Havaja, Kiribati oslavuje Nový rok o celý deň skôr.
Nahlásiť chybu v článku