V Trebišove si malo až šesť detí prejsť peklom: Údajne ich bili káblom a vyhrážali sa im zbraňou

Ilustračná foto: TASR - Pavol Zachar

Tomáš Mako
Šesť chlapcov vo veku 8 až 16 rokov malo utrpieť vonkajšie poranenia a psychickú traumu.

Polícia preveruje nahlásený incident, ktorý sa mal udiať v Trebišove. Tam sa malo až 6 neplnoletých detí stať obeťou dvoch neznámych útočníkov, ktorí ich fyzicky napadli a vyhrážali sa im.

Informuje o tom portál Noviny.sk. K útoku malo dôjsť na poli pri rieke, kde sa deti kúpali. Šesť chlapcov vo veku 8 až 16 rokov tak utrpelo vonkajšie poranenia a psychickú traumu, k vážnym zraneniam však nedošlo.

Hrozivý popis útoku

Podľa otca jedného z detí sa útok odohral po tom, čo sa chlapci z kúpania vracali domov. Na ceste ich stretli dvaja muži, pred ktorými sa dali na útek. Jedného z chlapcov mali chytiť, zvaliť na zem, dvakrát vystreliť do vzduchu a pohroziť ostatným chlapcom, že pokiaľ sa nevrátia, tak ho zabijú.

Následne im jeden z mužov mal zobrať oblečenie a nútil ich klačať „na kameňoch“. Dôjsť malo aj k napadnutiu káblom, ktorým ich vraj bili. Vyhrážali sa im tiež, že ak o tom povedia rodičom, tak zabijú každého jedného.

Prípadu sa venuje polícia, ktorá vedie trestné stíhanie pre zločin obmedzovania osobnej slobody a pre prečin násilia proti skupine obyvateľov.

„Prípadom sa už intenzívne zaoberajú trebišovskí policajti. Vykonávajú potrebné procesné úkony na náležité objasnenie toho, ako a či ku skutku naozaj došlo,“ uviedla pre Noviny.sk hovorkyňa KR PZ Lenka Ivanová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbené nákupné centrum museli evakuovať. V jednej z predajní tam niekto podpálil oblečenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac