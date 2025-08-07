V Trebišove si malo až šesť detí prejsť peklom: Údajne ich bili káblom a vyhrážali sa im zbraňou

Polícia preveruje nahlásený incident, ktorý sa mal udiať v Trebišove. Tam sa malo až 6 neplnoletých detí stať obeťou dvoch neznámych útočníkov, ktorí ich fyzicky napadli a vyhrážali sa im.
Informuje o tom portál Noviny.sk. K útoku malo dôjsť na poli pri rieke, kde sa deti kúpali. Šesť chlapcov vo veku 8 až 16 rokov tak utrpelo vonkajšie poranenia a psychickú traumu, k vážnym zraneniam však nedošlo.
Hrozivý popis útoku
Podľa otca jedného z detí sa útok odohral po tom, čo sa chlapci z kúpania vracali domov. Na ceste ich stretli dvaja muži, pred ktorými sa dali na útek. Jedného z chlapcov mali chytiť, zvaliť na zem, dvakrát vystreliť do vzduchu a pohroziť ostatným chlapcom, že pokiaľ sa nevrátia, tak ho zabijú.
Následne im jeden z mužov mal zobrať oblečenie a nútil ich klačať „na kameňoch“. Dôjsť malo aj k napadnutiu káblom, ktorým ich vraj bili. Vyhrážali sa im tiež, že ak o tom povedia rodičom, tak zabijú každého jedného.
Prípadu sa venuje polícia, ktorá vedie trestné stíhanie pre zločin obmedzovania osobnej slobody a pre prečin násilia proti skupine obyvateľov.
„Prípadom sa už intenzívne zaoberajú trebišovskí policajti. Vykonávajú potrebné procesné úkony na náležité objasnenie toho, ako a či ku skutku naozaj došlo,“ uviedla pre Noviny.sk hovorkyňa KR PZ Lenka Ivanová.
