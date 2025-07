V teple sa ešte chvíľu podusíme, čoskoro však nastane zvrat: V hre sú dva scenáre, oba počítajú so zmenou

Po týždni neznesiteľných horúčav sme si na konci pracovného týždňa síce na chvíľu vydýchli, no ochladenie bolo len dočasné.

Už dnes teploty opäť stúpajú na +24 až +30 °C, a podľa iMeteo by mali zajtra dosiahnuť až +32 °C. Zároveň však od včera do hry vstúpil studený front, ktorý môže priniesť zmenu. V hre sú teraz dva scenáre vývoja počasia – oba počítajú s búrkami na konci víkendu, otázne je len ich načasovanie.

Aké počasie nás čaká?

Prvý scenár predpokladá, že búrky dorazia až v nedeľu v noci – v neskorých večerných hodinách pred polnocou. Detailnejšie numerické modely však naznačujú, že sa môžu objaviť už zajtra po 18:00 a budú postupovať od juhozápadu naprieč Slovenskom.

„Búrky by mali prejsť cez naše územie v noci na pondelok, pričom v pondelok ráno sa zmenia na dážď. A tu prichádza pozitívna správa – zdá sa, že na Slovensku odštartuje sychravejšie obdobie, ktoré prinesie viac zrážok a citeľné ochladenie,“ uvádza iMeteo.

Dnes bude na Slovensku prevažne slnečné počasie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Najvyššia denná teplota dosiahne 27 až 32 °C, pričom na Orave a v podtatranskej oblasti bude o niečo chladnejšie — okolo 25 °C.

Vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota vyšplhá približne na 16 °C. Fúkať bude slabý premenlivý vietor. Na Zemplíne a v úvode dňa aj v Above sa očakáva severný vietor s rýchlosťou do 6 m/s (do 20 km/h). Zrážky meteorológovia nepredpokladajú.