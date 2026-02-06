V Smere chcú pred voľbami voliť nového generálneho prokurátora: Kaliňák priznal, aké mená sa mu pozdávajú

Tento týždeň na tlačovej besede generálny prokurátor Maroš Žilinka povedal, že sa nechystá skončiť skôr a plánuje ostať na svojom poste celé funkčné obdobie. To by malo trvať do decembra 2027. V tom istom roku budú aj parlamentné voľby, tie by ale mali byť o pár mesiacov skôr.
Portál 360tka však dnes prišiel s informáciou, že v strane Smer to vidia inak. Zrejme sa chystajú nahradiť Maroša Žilinku. „Myslím si, že je to vhodný nápad. Nevidím v tom nič problematické, prečo by to tak nemalo byť,“ povedal pre 360tku minister obrany Kaliňák.
Opozícia informáciu kritizuje
Podľa ministra je kandidátov viac. Na otázku novinárov, či by to mohol byť napríklad Marek Para, reagoval nasledovne: „Trafili ste výborne.“ Na druhé spomenuté meno, a to premiérovho poradcu Davida Lindtnera, povedal Kaliňák, že je to „určite takisto skvelé meno. Máte samé skvelé nápady“.
Opozícia vidí za týmto rozhodnutím v strane Smer snahu o to, aby „si pred voľbami zvolili človeka, ktorý ich bude chrániť ďalších sedem rokov“, vyjadril sa Michal Šipoš z Hnutia Slovensko. „Každá normálna vláda by takéto niečo nerobila,“ povedala poslankyňa PS Zuzana Števulová.
