V prievidzskom okrese museli uzatvoriť cestu. Dôvodom je dopravná nehoda motocykla a osobného auta

Cesta I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície došlo k nehode osobného automobilu a motocykla. Na mieste zasahujú policajné hliadky.
