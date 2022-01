V pondelok pribudlo viac ako 3500 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 48 ľudí. Počet hospitalizovaných sa nemení

Na Slovensku v pondelok (3.1.) pribudlo 3 579 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 15 324 testov. Celkovo tak evidujeme 849 516 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach je celkovo 2 267 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 16 788, pribudlo 48 obetí. Za uplynulý deň dostalo vakcínu 1 575 Slovákov.

Správu budeme aktualizovať

Nútiť ľudí robiť niečo proti svojej vôli príde poslankyni Šebovej neslobodné

Nútiť ľudí robiť niečo proti svojej vôli je absolútne neslobodné. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR za stranu Sme rodina a členka zdravotníckeho výboru Zuzana Šebová pre agentúru SITA. Dala tak najavo svoj názor na povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Nesúhlasí ani s plošným povinným očkovaním, ani s takým, kde by mali vakcináciu nariadenú iba určité skupiny obyvateľstva. „Myslím si, že toto je naozaj vec, ktorá by mala byť na rozhodnutí každého človeka,” doplnila Šebová.

Zároveň dodala, že keby to bolo na nej, tak by celá krajina fungovala tak ako pred pandémiou. „Ja keby som mohla, tak sa vrátim do normálu a pustím celú krajinu. Jednoducho, kto chcel, ten si vakcínu dal a kto nechcel, tak nesie to riziko, že skončí na pľúcnej ventilácii,” povedala poslankyňa.