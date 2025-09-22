Vedci sú vo vytržení: Prvýkrát spozorovali nezvyčajné správanie žralokov, ostali riadne prekvapení

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Zdá sa, že príroda ukrýva v talóne nekonečné množstvo prekvapení.

Žraloky sa najmä vďaka filmu Čeľuste do myslí mnohých zapísali ako krvilačné beštie a predátory. Ich životy sú ale omnoho komplikovanejšie a zaujímavejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vedci prvýkrát spozorovali ich snahu o párenie v trojici.

Trojica žralokov prepisuje dejiny

Ako informuje The Guardian, trojica žralokov Triakis semifasciata v Novej Kaledónii sa zapísala do histórie morských vied, keď bola prvýkrát zaznamenaná pri párení v trojici. Ide o prvý prípad, kedy bol tento globálne ohrozený druh zdokumentovaný počas párenia. Odborníkom to poskytuje cenné poznatky, ktoré môžu pomôcť v snahe o jeho ochranu.

Žraloky pri pobreží Nouméa spozoroval výskumník Hugo Lassauce, keď sa vybral preskúmať miestnu populáciu. Všimol si samicu a dvoch samcov. Výskumník si pomyslel, že sa schyľuje k niečomu zaujímavému, rozhodol sa preto vyčkať a nemýlil sa.

Približne po hodine pozorovania sa priamo pred jeho očami odohralo párenie v trojici. Trvalo krátko, presne 110 sekúnd. Prvý zo samcov sa so samicou spáril v priebehu 63 sekúnd a druhý za 47 sekúnd. Samica následne rýchlo odplávala preč, zatiaľ čo samce celkom bez energie nehybne ostali ležať na dne.

Ide o prvý zaznamenaný prípad

Podľa odborníka ide o vôbec prvý zaznamenaný prípad párenia tohto druhu žraloka v divočine, nehovoriac o párení jednej samice s dvoma samcami. Reprodukčné správania žralokov v divočine ostáva do značnej miery nezdokumentované. Pri niektorých druhoch žralokov je ale známe, že sa jedna samica pári v skupine s viacerými samcami.

Foto: Upsilon Andromedae from Chicago, Illinois, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zdá sa, že lokalita v Novej Kaledónii, kde k páreniu došlo, je pre žraloky významná. Vedci dodávajú, že je to fascinujúce aj z hľadiska genetickej diverzity a chcú zistiť, koľko samcov sa vlastne každoročne podieľa na oplodnení jednej samice. Doterajšie zistenia boli publikované v časopise Journal of Ethology.

