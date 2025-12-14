V Leviciach sa varí projekt za 981-tisíc eur: Pri prieskume odhalili pod zemou čosi nečakané

Rekonštrukcia hradného parku v Leviciach by mala byť ukončená do konca septembra budúceho roka. Revitalizačné práce sa začali koncom augusta, doteraz bol zrealizovaný plánovaný výrub stromov a krov. Hotové sú výkopové práce pre všetky chodníky i pre prehĺbenie jazierka, ukončený bol archeologický prieskum.
„Preinvestovali sme približne 45-tisíc eur, hotové sú práce za ďalších zhruba 50-tisíc eur,“ zhodnotil postup prác Rastislav Doboš z levického mestského úradu.
Revitalizácia za 981-tisíc eur obsahuje rozsiahle úpravy
Archeologický prieskum odhalil nečakané stredoveké objekty. V úvodnej fáze stavebných prác sa zhotoviteľovi diela podarilo odkryť tehlový renesančný kanál na odvod odpadových vôd z hradu. Na základe odporučenia pamiatkového úradu bol predmetný kanál preskúmaný formou sondáže povereným archeológom. Ten navrhol riešenie na jeho konzerváciu.
Ďalšou zaujímavosťou je objavený základ pod pôvodným barokovým padacím mostom, ktorý však z hľadiska technického riešenia stavby nebude po dokončení prác viditeľný, informovala radnica. Archeologické nálezy boli zdokumentované a zakonzervované a neskôr budú verejnosti sprístupnené formou informačných panelov.
Projekt revitalizácie je súčasťou cezhraničného projektu, ktorý mesto Levice a maďarské mesto Érd realizujú v rámci programu Interreg Maďarsko-Slovensko, informovala Daniela Trňanová z levického mestského úradu. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 051 923 eur. Pre mesto Levice je z tejto sumy určených 798 419 eur. Celkové náklady na revitalizáciu hradného parku v Leviciach dosiahnu 981-tisíc eur, potvrdil Doboš.
Revitalizácia historického hradného parku zahŕňa rozsiahle úpravy vrátane výsadby 568 drevín, obnovenia trávnatých plôch, vytvorenia kvetinových záhonov a realizácie sadových úprav na podporu biodiverzity a ekologickej stability parku. Rekonštrukcia chodníkov prispeje k efektívnemu hospodáreniu s dažďovou vodou. Súčasťou parku bude aj vybudovanie nového detského ihriska a exteriérového pódia.
Komplexnou obnovou prejde aj historické jazierko. Cez jeho plochu bude viesť 20-metrová lávka pre peších. Obnovené bude historické oplotenie na východnej strane parku spolu so vstupnou bránou, doplnené budú aj chýbajúce časti na západnej strane. Park bude vybavený moderným verejným osvetlením.
