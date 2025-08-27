V lesoch môžete nájsť doslova poklady: U našich susedov rastú vzácne huby za tisíce eur. Tieto nezbierajte

Niektoré huby, ktoré rastú aj v európskych lesoch, môžu mať nečakane vysokú hodnotu. Príkladom je čírovka väčšia, ktorej cena môže dosahovať takmer 4-tisíc eur. Keďže však ide o vzácny a ohrozený typ húb, za jej zber by ste mohli dostať pokutu.
Upozornil na to portál TN s odvolaním sa na informácie poľského portálu Polsat News. Na sušenú čírovku väčšiu alebo matsutake viete naraziť v poľských či českých lesoch. Jej hodnota je približne 3700 eur a veľmi obľúbená je v ázijskej kuchyni.
Pre pokračujúce znečisťovanie životného prostredia je jej výskyt vzácny, preto napríklad v Česku za jej zbieranie hrozí pokuta až do výšky 100-tisíc korún (približne 4-tisíc eur).
V Česku tiež môžete nájsť aj smŕčky, ktorých cena za kilogram je o niečo menšia – približne 400 eur. Ich zbieranie a predaj je však povolený.
