V lekárničke ho možno máte aj vy: ŠÚKL upozorňuje na šaržu lieku, ktorý môže byť nebezpečný

Ak patríte medzi alergikov, ktorí nosia Zaditen vo vrecku alebo ho majú vždy po ruke v lekárničke, možno by ste si mali skontrolovať krabičku. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) totiž oznámil, že jedna konkrétna šarža tohto známeho očného lieku sa sťahuje z trhu.

Zaditen sa používa pri sezónnych alergických reakciách, keď oči svrbia, štípu, slzia alebo sú opuchnuté. Známy je medzi dospelými aj rodičmi detí, ktoré trápia peľové obdobia. A práve preto sa táto správa týka naozaj veľkého počtu ľudí.

Výrobná chyba, ktorá mohla priniesť problém

ŠÚKL spresnil, že pri výrobe šarže číslo 4V64 sa objavila anomália, ktorá by mohla viesť k mikrobiálnej kontaminácii. Zatiaľ nejde o nič, čo by spôsobilo konkrétne zdravotné problémy, liek sa sťahuje preventívne. Ide o balenie Zaditen, int opo 1×5 ml, s dátumom exspirácie 30. september 2026. Liek bude stiahnutý zo všetkých distribučných miest, no ak ho už máte doma, môže byť ešte stále v používaní.

Ak ho máte, nekonajte unáhlene

Ústav zdôrazňuje, že užívanie lieku z tejto šarže nie je dôvod na paniku. Ak sa vás to týka, najlepšie urobíte, ak sa poradíte s lekárom, ktorý vám odporučí náhradu alebo rozhodne, či je potrebné užívanie lieku prerušiť.

Na slovenskom trhu sú dostupné aj ďalšie lieky s rovnakým účinkom, preto nie je dôvod obávať sa výpadku liečby. Ak však Zaditen používate, pozrite si číslo šarže a uistite sa, že ide o bezpečný liek.