V kúpeľni to možno máte aj vy, no je to chyba: Doktorka prezradila najnechutnejšiu vec plnú baktérií, ktorú ľudia používajú

Petra Sušaninová
Toto by doktorka vo svojej kúpeľni nestrpela.

Ako často periete uteráky, čistíte vaňu či práčku? Takmer každý z nás robí pri upratovaní v domácnosti chyby. Doktorka prehovorila o tom, ktorá vec v kúpeľni je podľa nej najnechutnejšia, no ľudia o tom často ani netušia.

Tohto by sa ani nedotkla

Ako informuje Mail Online, doktorka Sasha Haddad má na TikToku viac ako milión fanúšikov. V jednom zo svojich príspevkov prehovorila o predmete, ktorý by vo svojej kúpeľni nestrpela. Napriek tomu, že je ako stvorený pre množenie batérií, doma ho má veľa ľudí. Reč je o lufe.

Tradične sa vyrába zo špecifickej tekvice, no dnes ju už neraz nahrádzajú syntetické lufy. Či je syntetická alebo nie, lufa je niečo, čoho by sa Haddad ani len nedotkla. Vysvetľuje, že lufa ostáva dlho vlhká a rýchlo sa v nej množia baktérie a plesne. A nechcete si ich predsa roztierať po pokožke.

Mnoho ľudí sa doktorky v komentároch pýta, čo by mali namiesto lufy použiť. Vraj bez nej majú pocit, že nie sú dostatočne čistí. Haddad odporúča napríklad handričku na umývanie, ktorú je možné pravidelne vymieňať.

Hemžia sa v nej plesne a baktérie

Niektorí priznávajú, že znie logicky, že lufa, ktorú necháte v uzavretej miestnosti, bude naozaj nechutná. Pýtajú sa ale, či ju nestačí poriadne vypláchnuť a nechať schnúť na slnku. Doktorka má ale pochybnosti o tom, že niekto bude dezinfikovať a sušiť lufu na slnku po každej sprche.

Podobne negatívny názor na lufu má aj dermatológ Matthew Knight. Dodáva, že tým, že o seba ľudia lufu otierajú, ostávajú v nej odumreté čiastočky kože, ktoré sú ideálnym domovom pre baktérie. Ak lufu necháte v teplom a vo vlhkom prostredí, plesni sa v nej bude taktiež skvele dariť. Štúdie preukázali, že lufy môžu byť zdrojom nebezpečných baktérií, vrátane E. coli, stafylokokov, streptokokov a pseudomonád, ktoré môžu spôsobiť vážne, dokonca život ohrozujúce infekcie.

