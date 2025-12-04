V kultúrnom svete bude chýbať: Zomrel muž, ktorý dosiahol veľké veci. Získal Oscara, poznali ho Slováci aj Česi

Za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloša Formana z roku 1984 získal Oscara.

Vo veku 93 rokov zomrel český maliar, kostýmový výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloša Formana z roku 1984 získal Oscara. Informáciu o jeho úmrtí potvrdil serveru Novinky.cz Pištěkov syn Jan, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pištěk sa ako tvorca filmových kostýmov a dekorácií podieľal na vyše stovke filmov. Najväčšiu slávu mu priniesla spolupráca s českým režisérom Milošom Formanom v 80. rokoch minulého storočia. Okrem filmu Amadeus s ním spolupracoval aj na snímke Valmont či Ľud verzus Larry Flynt. Za snímku Valmont dostal cenu Francúzskej filmovej akadémie César a bol tiež nominovaný na Oscara.

Kostýmy aj pre slávne muzikály

Navrhol tiež mnoho divadelných a muzikálových kostýmov, napríklad pre predstavenia Dracula, Rusalka či Hrabě Monte Christo, ktoré režíroval slovenský divadelný režisér Jozef Bednárik.

Vo výtvarnej tvorbe bol jeho hlavnou témou vzťah človeka a technickej civilizácie. Jeho fotorealistické obrazy majú často tematiku áut. V roku 1990 tiež navrhol nové uniformy Hradnej stráže.

