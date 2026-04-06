V kauze vraždy Jána Kuciaka bude vypočutý strelec: Ku skutku sa predtým už priznal

Výsluch právoplatne odsúdeného Miroslava Marčeka je naplánovaný na stredu 8. apríla na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v procese týkajúcom sa úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Ešte v marci to avizoval predseda senátu Miroslav Mazúch.
Priznal vinu
Marček už v prvom procese týkajúcom sa vraždy novinára v januári 2020 priznal vinu a momentálne si odpykáva právoplatný trest 25 rokov väzenia. Termíny pojednávania v spojenom súdnom procese sú vytýčené aj na štvrtok 9. a piatok 10. apríla.
Bývalý vojak Marček pred súdom v rámci prvého procesu vypovedal, že vo februári 2018 zastrelil Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača pri Galante. Zároveň uviedol, že objednávka pôvodne znela tak, aby Kuciaka najskôr uniesli a následne usmrtili, aby sa jeho telo nenašlo. Vykonávateľom sa však táto myšlienka nepáčila, a to vzhľadom na riziko možného odhalenia pri prevoze Kuciaka.
V rámci opakovaného procesu v máji 2022 však Marček vypovedať odmietol. Argumentoval tým, že od udalostí prešlo viac rokov, okolnosti si už presne nepamätá a nechce protirečiť pôvodnej výpovedi. Marček takisto poukázal na to, že orgány činné v trestnom konaní ho začali opätovne stíhať v kauze prípravy vrážd prokurátorov.
Vraždu si objednal u Zsuzsovej
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený. Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur.
Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená. Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali.
Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú. Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica.
70 000 eur za Žilinku
Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť.
Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Kočner a Zsuzsová zatiaľ sedia
Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu. Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená.
Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.
