V Iráne prebieha masaker: Organizácia potvrdila už 2571 obetí, medzi nimi aj deti. Tisíce ľudí zatkli

Nina Malovcová
TASR
Organizácie sa obávajú, že iránske súdy budú v procesoch so zadržanými protestujúcimi vo veľkej miere využívať trest smrti.

Počet obetí protivládnych protestov v Iráne dosiahol 2571, oznámila v stredu organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. Najvyšší sudca Iránu Gholámhosejn Mohsení Ežeí v stredu podľa agentúry AP naznačil, že v islamskej republike sa chystajú rýchle súdne procesy a popravy osôb zadržaných počas rozsiahlych protestov, informuje TASR.

Organizácia objasnila, že overila úmrtia 2403 protestujúcich, 147 členov bezpečnostných zložiek a podporovateľov vlády. Medzi obeťami je aj 12 osôb mladších než 18 rokov. Zahynulo aj deväť civilistov, ktorí sa nezúčastnili na protestoch a nepatrili ani k vojakom, ani k demonštrantom.

Ako sa protesty začali a eskalovali

Agentúra Reuters v utorok s odvolaním sa na nemenovaného iránskeho predstaviteľa informovala, že pri protestoch v islamskej republike od konca decembra zahynulo približne 2000 ľudí. Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií.

Vláda následne 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia. Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“, no žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol.

Obvinenia zo zahraničného zasahovania

Iránski predstavitelia podľa Reuters obvinili USA a Izrael z podnecovania násilia v Iráne a úmrtia pripísali „teroristickým operatívcom,“ ktorí podľa nich dostávali pokyny zo zahraničia na vyvolávanie nepokojov. AP informovala o vyjadrení iránskeho najvyššieho sudcu, ktorý podľa nej naznačil rýchle súdne procesy so zadržanými demonštrantmi.

„Ak chceme urobiť nejakú prácu, mali by sme ju urobiť teraz. Ak chceme niečo podniknúť, musíme konať rýchlo,“ povedal Mohsení Ežeí. „Ak sa to oneskorí o dva či tri mesiace, už to nemá rovnaký účinok. Ak chceme niečo urobiť, musíme to urobiť rýchlo,“ dodal.

Podľa AP sa iránsky sudca tak vyjadril po tom, ako Trump v utorok varoval Irán, že na prípadné popravy demonštrantov USA tvrdo zareagujú. AFP s odvolaním sa na iránske tlačové agentúry uviedla, že procesy by sa podľa slov najvyššieho sudcu mali konať verejne. Organizácie na ochranu ľudských práv sa podľa agentúry obávajú, že iránske súdy budú v procesoch so zadržanými protestujúcimi vo veľkej miere využívať trest smrti.

