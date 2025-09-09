V Európe sa šíri extrémne nákazlivá choroba: Pribúdajú desiatky prípadov a už ju hlási aj Česko. Najviac ohrozené sú deti

Ilustrcná foto: TASR

Nina Malovcová
Choroba s extrémnou nákazlivosťou sa opäť rozšírila po Európe.

Osýpky, jedno z najnákazlivejších vírusových ochorení, sa znova šíria naprieč Európou. Najväčší nárast hlási Veľká Británia, no nové prípady pribúdajú aj vo Francúzsku, v Rumunsku, Belgicku, Taliansku, Holandsku či u našich susedov v Česku. Podľa odborníkov sú najviac ohrozené malé deti a jedinou skutočne účinnou prevenciou je očkovanie.

Ako informuje denník Mirror, britské úrady varujú pred alarmujúcim nárastom nakazených. „Myslíte si, že bežné nachladnutie je nákazlivé? Osýpky sú takmer dvakrát nákazlivejšie a oveľa závažnejšie,“ uviedla na sociálnej sieti X Agentúra Spojeného kráľovstva pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA).

Desiatky prípadov mesačne

Británia každý mesiac hlási desiatky nových nakazených. Len v júni a júli zaznamenali po 126 prípadov, pričom väčšina sa týkala detí mladších ako desať rokov. U nich má ochorenie najvážnejší priebeh a môže viesť k závažným komplikáciám.

Odborníci preto apelujú na rodičov, aby svoje deti chránili vakcínou. „Na rozdiel od bežného nachladnutia sa šírenie osýpok nedá spomaliť iba hygienou. Najlepšou ochranou je vakcína MMR,“ pripomína UKHSA.

Situácia v ďalších krajinách

Podľa údajov Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa osýpky objavujú aj v ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Vo Francúzsku hlásili v júli 59 prípadov, v Rumunsku 35, v Belgicku 26, v Taliansku 25 a v Holandsku 14.

Celkovo sa počet prípadov oproti júnu mierne znížil, no ECDC upozorňuje, že situácia sa môže rýchlo zhoršiť. Výrazný pokles nastal najmä v Rumunsku, ktoré ešte v januári zaznamenalo až 1 368 prípadov.

Osýpky sa objavili aj v Česku

Výnimkou nie je ani Česko. Ešte v júli tam potvrdili sedem prípadov a podľa najnovších údajov Štátneho zdravotného ústavu pribudli v auguste ďalší traja pacienti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, že medzi najčastejšie príznaky osýpok patrí vysoká horúčka, zápal spojiviek a typická vyrážka. Objavuje sa aj nádcha a kašeľ, v niektorých prípadoch komplikácie ako zápal stredného ucha, pľúc, či dokonca mozgu. Najväčšie riziko hrozí malým deťom. Pred zavedením očkovania na osýpky zomieralo približne šesť percent pacientov.

