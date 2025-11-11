V Číne sa zrútil obrovský 758-metrový most. Otvorili ho len nedávno, stačilo pár sekúnd a bolo po ňom

Zábery, ktoré obleteli svet, zachytili dramatický moment, keď sa v juhozápadnej Číne zrútil 758 metrov dlhý most s názvom Hongqi. Nachádzal sa v meste Barkam v provincii S’-čchuan a bol súčasťou národnej diaľnice, ktorá spája provinciu s Tibetom.
Nikomu sa nič nestalo
Podľa úradov sa konštrukcia mosta zrútila po tom, čo sa v okolitej skale začali objavovať trhliny a nastávala veľká deformácia svahu, píše Unilad.
Deformácie boli zaznamenané už v pondelok, a most preto uzavreli. Pri jeho zrútení sa tak nikomu nič nestalo.
K pádu došlo dnes, keď sa na pravom brehu mosta objavili výrazné praskliny na svahoch aj na vozovke. Následný zosuv pôdy spôsobil, že sa časť mosta prepadla a zrútila do priehrady.
Most Hongqi bol pritom dokončený a uvedený do prevádzky len pred niekoľkými mesiacmi. Preklenoval tiesňavu vytvorenú riekou Dadu a vodnou nádržou Shuangjiangkou.
At 4 p.m. on November 11, the Hongqi Bridge in Ma’erkang, Sichuan collapsed due to a large-scale landslide. Fortunately, the bridge was closed in advance after inspection personnel discovered cracks the day before, and no casualties were reported. pic.twitter.com/FCuJQ4DksI
— Jim (@yangyubin1998) November 11, 2025
